新聞眼/民冷官熱 中美貿易談判怪現象

2019-03-13 15:50 世界日報 香港特派員 世界日報 香港特派員 李春



「全國兩會」已近尾聲，唯一懸念，是中國總理李克強記者會，各方關注他將要講些什麼。目前傳出的訊息，李克強要回應的三大熱點是經濟起落、民生關懷、中美協議。這三大熱點會內外都關注，但中美協議這事，卻是意外的民冷官熱。

說民冷好解釋，主要是民間幾乎未對中美之戰再多做討論，反倒是大會期間，官方精心安排，對中美之爭和中美協議成為一條暗線，可以說是對未來中美協議的提前歡呼。

中美協議預熱

對中美協議的預熱之舉，體現在部會首長記者會安排。除了外長王毅談中美關係，至少還有六位部會首長的業務和表態，都跟中美協議內容相關。

例如，中國國資委主任蕭亞慶直接表示，關注中美貿易談判，期望有個好的發展環境，也期望中美貿易談判有個好的結果。除了期望，蕭特別承諾，中國國企會在開放合作中建立市場化和國際化的主體地位。

中國科技部長王志剛出場，除了不再提刺激美方的計畫，還以基礎研究來稱讚美國方面投入很大，且產出也是世界第一，值得中國中國學習。

中國國家市場監督管理總局局長張茅、國家知識產權局局長申長雨，因分管範圍直接跟中美之爭和中美協議相關，他們作出的一些承諾，對應的是中美協議涉及的內容。

直接大談中美之爭和中美協商的，是中國商務部記者會。商務部長鍾山不善言辭，身任談判代表的商務部副部長王受文，大談磋商時劉鶴吃牛肉漢堡，賴海哲吃茄子雞丁，直接表態對中美協議的樂觀之情。

易綱大談匯率

令人意外的是人民銀行記者會，人行行長易綱雖是中美經貿談判的重要成員，但他近期表現低調，都以為他會大談防範金融風險、金融供給側改革，誰料他談得最多的，反而是敏感的、中美第七輪貿易談判加進的人民幣匯率問題。易綱也直接表態，磋商中談到了不搞競爭性貶值、不將匯率用於競爭性目的，還達成重要共識。

罕見加速立法

而這次會議一個重要的修法議程，是「外商投資法」將在大會審議通過，這部法律雖被解釋是因應時代變遷，將外資三法合一，但其立法核心特點是確定外資在中國進行公平競爭的環境。

這次修法，在中國立法史上當屬加急立法，數月之間，由提交到預備通過，相當罕見，就是因應貿易摩擦的爆發，承諾在外資領域進一步開放並以法律形式將改革開放的方向固定下來。

部會首長集群出場，回應中美之爭以及涉及中美協議內容的工作安排，基調是表現對中美協議的樂觀，取向是助推中美協議的最後達成。

但也有消息說，有智囊建言中央高層，慮及中美關係的複雜性、美國政局的變化、川普個人的反覆無常的談判手法，不排除美方最後一刻加碼要價，目前仍是大局未定，坎坷仍在，不能不防。