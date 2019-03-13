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霸氣女董座人大建議：偷手機判10年 撿到不還判5年

2019-03-13 13:47聯合報 記者許依晨╱即時報導

大陸全國人大代表、珠海格力電器股份有限公司董事長董明珠在7日下午廣東代表團小組會上建議立法，對偷竊手機、撿到手機不還者追究刑事責任，「偷手機判10年、撿到不還判5年」。

大陸經濟日報報導，董明珠解釋，現在手機在我們生活中是必不可少的，手機上有很多功能，特別是很多手機都綁定了銀行卡，所以丟失手機應該無償退還。

她稱，「偷要判10年，撿到不交判5年，這個社會就穩定了，我們立法也好，做一些制度建設也好，一定是為大眾服務的，它在日益完善」。

對此，大陸網友們紛紛表示支持，「支持，我曾經撿到過兩部手機都打電話給他們的家人，約他們來取，歸還他們。但是我丟了一部，立馬打電話就關機，而且還偷刷的我的支付寶」、「支持，曾經被人偷了好幾個手機，上一次丟手機的時候心都碎了，手機是不值錢，但是裡面有我孩子3歲整個時期的照片和回憶，我發信息給偷手機的人，都求他了，結果都沒回應」。

但也有網友認為罰則太重，「故意傷害致人重傷的，最高也就判10年。偷個手機要判10年？偷手機是侵犯財產，致人重傷是侵犯人身健康，孰輕孰重不言而喻。法律講究罰當其罪。」

董明珠擅於製造話題，堪稱大陸商界的話題女王，經常語出驚人，格力跨界做手機後，經常在公開場合表示格力要做世界最好的手機，在2016年一場論壇上，當眾將格力手機摔在地上，然後反問現場觀眾：「你敢摔嗎？」

大陸全國人大代表、珠海格力電器股份有限公司董事長董明珠建議立法「偷手機判10年、...
大陸全國人大代表、珠海格力電器股份有限公司董事長董明珠建議立法「偷手機判10年、撿到不還判5年」。圖／翻攝自搜狐網
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董明珠偷竊

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