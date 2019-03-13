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首披露！周永康、令計劃等29個老虎被沒收全部財產

2019-03-13 11:01聯合報 記者許依晨╱即時報導

12日下午，大陸最高法審判委員會副部級專職委員劉貴祥出席人大記者會，他在會中提到，十八大以來，人民法院共依法審結省部級以上領導幹部職務犯罪案件117件、117人，其中29人被判處沒收全部個人財產，其餘88人被判處罰金、沒收部分個人財產。

「政知局公號」報導，在這場記者會上，有記者提問，十八大以來，中央持續加大了反腐力度，有不少貪官落馬，這些貪官當中也有很多「巨貪」，這些「巨貪」背後的這麼多錢怎麼處理？

報導指出，劉貴祥對這個問題予以回應，他透露了一組數據，指出「十八大以來，人民法院共依法審結省部級以上領導幹部職務犯罪案件117件、117人，其中29人被判處沒收全部個人財產，其餘88人被判處罰金、沒收部分個人財產。財產刑全部執行到位。絶大多數犯罪分子的貪汙所得被全部追繳。」

這句話反過來理解就是，十八大以來，共有117個「老虎」案件被審結，其中有29人被判處沒收個人全部財產。

另，據微信公號「政知見」觀察，獲刑「老虎」中，周永康、令計劃、郭伯雄、蘇榮、孫政才五人，均是被判處無期徒刑，都是「沒收個人全部財產」。

報導說，沒收財產是沒收犯罪分子個人所有財產的一部或者全部。「沒收全部財產」的，應當對犯罪分子個人及其扶養的家屬保留必需的生活費用。在判處「沒收財產」的時候，不得沒收屬於犯罪分子家屬所有或者應有的財產。也有人被「沒收部分財產」，比如河北省委原書記周本順，獲刑15年，並處沒收個人財產人民幣200萬元。

令計劃，曾任十二屆全國政協副主席，中央統戰部部長，2016年被判無期徒刑。（央視...
令計劃，曾任十二屆全國政協副主席，中央統戰部部長，2016年被判無期徒刑。（央視）
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