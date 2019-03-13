陸最高院：智財權案 年增4成

中共最高人民法院院長周強在兩會做最高法工作報告。圖／取自微博 分享 facebook

在中美貿易談判進展之際，大陸最高人民法院長周強昨在工作報告中指出，去年一審的知識產權（智財權）案件年增逾四成，凸顯中方在保護知識產權的成績，同時承諾今年將加強知識產權司法保護。但周強在報告中，並未提及外界關注的最高人民法院卷宗丟失案，及維權律師王全璋案的一審判決。

周強指出，最高法院去年審結一審知識產權案件廿八萬宗，按年升百分之四十一。另外，去年設立最高人民法院知識產權法庭，主要審理專利等技術性較強的知識產權上訴案件，統一裁判標準，進一步加強知識產權司法保護。

周強在去年的工作報告較為著重大陸國內的知識產權保護，而今年則特別著墨於外資產權保護；其中特別點名，杭州互聯網法院依法審理涉「小豬佩奇」（佩佩豬）著作權跨國糾紛等案件。

另外，周強在報告中還提及保護外商。其中，去年依法服務全方位對外開放，平等保護中外當事人合法權益，審結一審涉外民商事案件一點五萬件。而今年的工作，包括加強涉外商事海事審判、健全「一帶一路」國際商事爭端解決機制等。

大陸國家知識產權局長申長雨則在「部長通道」上表示，將再建設一批知識產權保護中心，為民眾提供更便捷、高效、成本低的維權管道。而在今後工作將加強整體設計，制訂實施知識產權保護體系方案。

大陸最高檢察院院長張軍則在工作報告提到，去年直接督辦涉產權刑事申訴六十八件，包括卅二宗重大典型案件，起訴侵犯專利、商標、商業秘密等犯罪八千多人，按年升百分之十六。今年將加強產權依法平等保護，健全源頭預防涉企錯案機制，讓企業家可放手經營發展。

周強提到，去年人民法院嚴懲貪汙賄賂等腐敗犯罪，依法審理孫政才等重大職務犯罪案件。去年各級法院審結貪污賄賂、瀆職等案件被告人原為省部級以上幹部十八人，廳局級三百卅九人，縣處級一千一百八十五人。今年將繼續嚴懲司法腐敗，嚴厲整治形式和官僚主義，堅持刀刃向內，堅決清除害群之馬。

在涉及大陸國家安全方面，將繼續嚴懲煽動顛覆國家政權、煽動分裂國家、間諜等犯罪，會同有關部門打擊恐怖活動和極端主義犯罪，依法懲治宣揚恐怖主義、利用極端主義破壞法律實施等犯罪，堅決維護國家政治安全特別是政權安全、制度安全。