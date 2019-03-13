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陸物流靠AI 效率提升1.5倍

2019-03-13 00:47聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

在位於江蘇無錫的菜鳥未來園區內，700台機器人實現自動化商品揀選，效率是傳統倉庫的1.5倍；在菜鳥聯手圓通打造的杭州超級機器人分撥中心內，高峰期一天可分揀50萬件包裹。「智能大腦」等新科技，正助力大陸物流業智能化升級與發展。

新華社報導，自2014年開始，中國大陸快遞業務量連續5年穩居世界第一，這些天量的快遞運送則離不開快遞系統背後的「最強大腦」。業內專家介紹，「快遞大腦」貫穿於倉儲、分揀、運輸、配送、調度等各個環節。目前智能分揀無人倉、智能自提櫃等的投入使用，以及優化物流鏈路全局的後台系統的上線，提升物流分揀配送的效率。

在京東物流大型智能倉儲設施「亞洲一號」內，搬運AGV（無人搬運車）、分揀AGV、外骨骼機器人等20餘種自主研發的機器人，在倉庫中得到大量應用，核心是搭載多種先進技術的京東物流「智能大腦」。

據京東物流浙江分公司總經理楊磊表示，「智能大腦」可以在0.2秒內為分揀AGV計算出680億條可行路徑，幫助其做出最優選擇。「使用機器人分撥，不僅能自動完成包裹識別和搬運，且誤識別幾乎為零，整個倉內的人均效率可以提升2倍。」菜鳥網絡資深物流專家楊開封說。

而在運輸、配送端，通過「快遞大腦」為車輛和人員提供路徑規劃，大幅提高配送效率，降低配送成本，倉庫集貨周轉時間降低近60%。此外隨著技術發展，無人機、無人車等機器人也逐步被應用於配送環節之中。

在京東集團副總裁蕭軍看來，當下物流行業不僅面臨用人成本上升、效率低下的問題，信息孤島、各自獨立的自動化設備與多變的業務場景需求難以匹配等因素也制約發展。

為應對當下發展瓶頸，大陸電商物流巨頭紛加大技術投入、強化人才團隊建設，推動物流智能化升級。2018年京東技術投入達到121億元人民幣，尤其是在物流層面，人工智能、物聯網、大數據、自動駕駛、區塊鏈等技術創新方面的投入持續加大。而阿里巴巴集團董事局主席馬雲去年也宣布，菜鳥將投入1000億元人民幣建設智能物流骨幹網，包括智能倉庫、智能配送、全球超級物流樞紐等平台建設。

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