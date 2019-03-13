陸稅改 8千萬人將免繳個所稅

2019-03-13 00:48 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸國家稅務總局局長王軍12日在北京表示，個人所得稅改革落地後，工薪階層減稅面達100%，其中，8000萬人不用再繳納個人所得稅，6500萬人減稅幅度超70%。 大陸國家稅務總局局長王軍在「部長通道」受訪。 （中新社） 分享 facebook

中新社報導，王軍12日在大陸「全國兩會」的「部長通道」上介紹個稅改革成效時表示，從2018年10月到2019年1月，4個月內共減個人所得稅近2000億元（人民幣，下同）。去年前9月改革前，個稅收入同比增長20%，改革後的4個月同比減少14.2%。

今年大陸總理李克強政府工作報告中提出，要實施更大規模的減稅，明顯降低企業社保繳費負擔。王軍稱，這是一次「實打實、硬碰硬」，更大規模的減稅降費，導向精準、規模空前。減稅降費總規模近2兆元，比去年大規模減稅降費又增加了逾50%。

單就減稅而言，這一規模相當於當年預算安排的稅務部門組織收入的10%以上。「這麼大的減稅降費規模，無論是在中國，還是在國外，無論是近些年來，還是幾十年來，都是空前的。」王軍說。

王軍表示，稅務部門必須把減稅降費實打實、硬碰硬地落地，努力做到「四實四硬」，即政策制定要實、簡明操作要實、宣傳輔導要實、優化服務要實。「四硬」就是信息系統要硬、數據賬本要硬、檢查問責要硬、改進完善要硬。

王軍稱，今年3月8日，大陸稅務部門已決定再取消15項涉及減稅降費措施落地的稅務證明。目前，全大陸各級稅務部門和稅務人員正在進行各項準備工作。