泉州領SHOW天地 470團隊創業

2019-03-13 00:49 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



1000多年前，福建泉州港因海上貿易繁榮而成為馬可波羅驚嘆的世界級大都市。如今，泉州市是改革開放中崛起的製造業名城，也是創業之城，創業文化為泉州增添城市活力。 創業文化為泉州增添活力，圖為「領SHOW天地」的咖啡酒吧街。 新華社 分享 facebook

新華社報導，在泉州「領SHOW天地」近20萬平方公尺的創意產業空間內，470餘支青年創業團隊開展著美食資訊、影視製作、公關企劃等形形色色的業務。一到夜晚，園區內的餐館、咖啡館、酒吧街人頭攢動，成為泉州人夜生活的潮流之選。

離古城不遠的「領SHOW天地」，是泉州新興的創業與生活商圈，中西文化薈萃，復古現代混搭。而這個時尚生活地標，卻是由一片荒廢老廠房改造而來的。十年前，張澍楠和幾個朋友遇見這片工業化「遺跡」時又驚又喜，想到把舊廠房變成創業空間，開發它的新價值。

「泉州有很強的製造業基礎，有安踏、九牧、恆安等許多知名企業，但卻缺少相應的服務業支撐，沒有形成和青年創業團隊的對接。」張澍楠說，這樣的空白點正是個機會，「我們想借此讓年輕創業者聚集起來，成為支持城市產業發展的助力。」

政府部門很讚賞這一想法，幫助張澍楠組建起一支年輕團隊，對舊廠房進行空間整合和外觀改造，「領SHOW天地」就這樣被造就了。

張澍楠團隊註冊的領秀文旅集團，負責文創園的日常管理和運營工作。「我們為入駐企業提供各式支持和服務，幫助他們對接政府和產業，策劃組織創業和文創主題交流活動。」領SHOW天地運營總經理吳豐裕說。

園區打造的泉州影像中心擁有先進的影棚和影視製作技術，可以整合城市的影像資源，為政府和企業提供配套服務。

園區內許多創業團隊，從泉州的歷史文化中獲得靈感。福建番茄科技有限公司運營著「舌尖上的泉州」等微信公眾號，提供泉州美食、景點、民宿等場所的推薦指南，已有200多萬訂閱者。

領SHOW天地起初的定位是青年創業空間，但愈來愈多創業者到來後，漸漸發展為創業工場和時尚生活相融合的青年社區，從早到晚都人氣滿滿。