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3關稅區 3種貨幣 考驗粵港澳大灣區

2019-03-13 00:49聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

三個關稅區、三種貨幣，粵港澳大灣區如何協同打造具有全球影響力的國際科技創新中心？專家認為，應從促進創新要素自由流動、加強協同創新、打造科技創新平台、體制機制創新等方面著手。

中新社報導，今年2月18日，「粵港澳大灣區發展規劃綱要」發布，提出五大戰略定位，「具有全球影響力的國際科技創新中心」位列其中。中國（深圳）綜合開發研究院智庫研究與信息部部長鄭宇劼在近日北京舉行的粵港澳大灣區建設系列研討會上說，建設具有全球影響力的國際科技創新中心，最迫切的問題就是破解創新要素便捷流動的障礙。

廣東亞太電子商務研究院院長陳海權表示，粵港澳大灣區是「一國兩制」框架下，三個關稅區、三種貨幣，融合起來有很大挑戰，但與其他灣區相比，這也是優勢。此外，大灣區內經濟發展不平衡，也增加融合的難度。

香港的基礎科研能力是非常之強的」，鄭宇劼指出，香港在生命健康方面有10個院士，在新材料方面有9個院士，在微電子方面有3個院士，在人工智能方面有6個院士，香港的五所大學都位列QS世界大學排名前100名。

廣東省社會科學綜合研究開發中心主任黎友煥說，香港在知識產權保護、技術轉化、人才引進方面也都具有優勢。例如，在技術轉化方面，香港在金融、法律、評估、會計等方面具有不可替代的優勢。大陸的強項在於強大的市場牽引能力、豐富的應用場景和數據資源、成熟完善的製造產業鏈，以及政策支撐和保障。

規劃綱要提出推進「廣州－深圳－香港－澳門」科技創新走廊建設，支持港深創新及科技園、香港五大研發中心等創新載體建設。鄭宇劼說，近期最關鍵的突破點，就是深港科技創新特別合作區和深圳光明科學城建設。

鄭宇劼認為，應在三方面進行體制創新：一是科研體制改革，二是跨境政策突破，三是創造出新經濟的制度供給。其中，跨境政策突破難點較大，涉及包括人才、技術、資金、設備、信息、數據、樣本等。

香港院士深圳

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