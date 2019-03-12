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老虎證券預計本月下旬上市 小米有意增持

2019-03-12 19:42聯合報 記者李仲維╱即時報導

互聯網券商老虎證券於美東時間11日，向美國證監會會（SEC）更新招股書，本周將召開招股說明會，預計本月下旬上市，最高擬融資9,100萬美元，公司股東小米有意在此次IPO中增持。

華爾街見聞報導，根據新的招股書，老虎證券將以每股5美元至7美元的價格發行1,300萬股美國存托股票(ADS)，最高擬融資9,100萬美元。並將於本周進行全球路演（招股說明會）及認購，預計本月下旬在那斯達克掛牌。

小米和美國最大互聯網券商盈透證券分別持有老虎證券14.1%和7.7%的股份，更新的招股書顯示，雙方均有意向在此次IPO中增持，盈透可能為老虎證券開拓國際市場提供支援。

招股書顯示，老虎證券成立於2014年，2015年8月推出自主研發交易平台Tiger Trade後高速發展，累計交易規模在三年內突破人民幣1兆元。在專攻全球華人投資人的互聯網券商中，老虎證券站上兆元交易規模歷時最短。

據艾瑞諮詢報告，從美股交易量來看，老虎證券是最大的主攻全球華人投資人的互聯網券商，其2017年在該細分市場的市占率約58.4%。

值得注意是，老虎證券的競爭者、大陸互聯網券商海外第一股富途證券一上市股價表現驚人。上周五上市首日，富途證券在中概股多數下跌之際逆勢大漲，盤中一度大漲逾44%，最終收漲27.7%，本周一收漲9.7%。

有互聯網分析師指出，老虎證券2018年的行銷市場花費為1,052.7萬美元，按美元兌人民幣6.7的匯率、年度新增入金客戶數3.79萬估算，單個交易使用者的成本是1,860元。行業獲客成本高，加上價格戰和客戶挖角戰，利潤應不會高。

互聯網券商老虎證券於美東時間11日，向美國證監會會（SEC）更新招股書，本周將召...
互聯網券商老虎證券於美東時間11日，向美國證監會會（SEC）更新招股書，本周將召開招股說明會，預計本月下旬上市。 圖／截自搜狐
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