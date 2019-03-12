A股成交額再破兆元 創業板成交創歷史新高

2019-03-12 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



A股今天延續上攻態勢「二連漲」，成交再突破人民幣1兆元，創業板指創反彈新高，成交額也創歷史新高。 美聯社 分享 facebook

A股今天延續上攻態勢「二連漲」，成交再突破人民幣1兆元，創業板指創反彈新高，成交額也創歷史新高。

中新網報導，A股三大股指今天走出雲霄飛車行情，早盤開高走高，午後集體回落，深成指一度翻黑，臨近尾盤滬深兩市再度拉升。

截至收盤，滬指收報3060.31點，漲幅1.1%；深成指收報9841.24點，漲幅1.41%；創業板指收報1773.43點，漲幅2.64%。兩市共成交人民幣1兆1371億元，其中創業板成交額達2126億元，創歷史新高。

盤面上，連續調整漲幅落後的權重股逐漸回暖，券商、保險多數收紅。行業類股呈現普漲態勢，農林牧漁、傳媒、電腦、國防軍工分別漲5.88%、4.78%、3.60%、3.58%，漲幅居前。僅家用電器和食品飲料類股下跌。

據統計，滬深兩市今天共有2775檔個股上漲，天潤數娛、吉視傳媒、達實智能、 華儀電氣等170檔個股漲停。北上資金（外資）今天淨流入，滬股通淨流入人民幣9.46億元，深股通淨流入人民幣3.95億元。

西南證券認為，當前行情的動因，宏觀上是經濟基本面較預期強，流動性則進入貨幣信用雙寬區間，官方也更強調市場化監管，在基本面沒有出現明確反轉跡象前，投資人明智的做法是順勢而為。

華創證券分析稱，3月震盪的核心因素是政策逐漸由預期階段轉入落實階段，經濟活動逐漸由淡季轉為旺季，參與「躁動行情」的資金會習慣性減倉。部分投資人會開始審視上市公司的業績趨勢和估值匹配程度，4月將是這類投資人的決斷時刻。