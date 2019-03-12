兩會觀察／房地產稅重上日程…有不能說的原因

2019-03-12 17:04 世界日報 特派員 世界日報 特派員 李春 ／北京12日電



中國「全國兩會」正在北京召開，會內外最受關注的是房地產稅。因關乎眾人切身利益，又牽動利益去留和再分配，引起爭論。這關注和爭論，有三大問號，即房地產稅因何而來、誰人得利、何時現身。

先講時間背景，中國的事都是先試驗後推展，房地產稅已一試八年，但未擴大試驗，也未能進入人大立法項目。去年換屆，腳步突然加急，政府工作報告首提穩妥推進，也進入新一屆人大任期內立法規畫中。

儘管如此，社會爭議仍極為劇烈，官方列出路線圖，有強推之意，民間指名道姓，列舉其弊。這場爭論持續到去年9月，房地產稅突然消聲，相信跟中美貿易戰加劇、經濟下滑、房地產市道走低有關。於是，這次人大會議再調門突升，連經濟界人士都認為，房地產稅的立法調門提高是「超預期」的。

這次會上官方有關房地產稅，有三方面表述。一是政府工作報告有關房地產稅立法，是「要健全地方稅體系，穩步推進房地產稅立法」。去年提到房地產稅立法用「穩妥推進」，一字之變，情深意長；二是人大常委會工作報告，提出今年要落實十餘項重大立法事項，其中包括房地產稅；三是人大官員表態，說按人大立法工作規畫，正研究起草房地產稅法的草案，已在穩步推進。

要看明白北京當局對立法如此急切，要了解中國社會的關注，首先要讀懂這房地產稅所為何來。

中國社會反對房地產徵稅，用經濟學家的說法是中國土地公有，地價高昂，產權只是有限年度使用權，所以無徵稅正當性。但官方從來不會回應這點，官方力推的動因，只有兩點，一是房地產稅是地方稅，其立法的動機是擴大稅源，接濟因「土地財政」變得無米下鍋的地方政府，由之疏解中央集中財權後緊張的中央地方關係。當然也另有所思，即北京當局想完成新社會治理體系，透過徵收房地產稅，搭建比美國社會保險和稅收更細密的網絡，將所有地方所有人員一網打盡，助力紅色江山萬年長。

這兩個深層動因，官方不大宣之於口，民間有些不知就裡，房地產稅是眼看中美貿易戰有望平息，重新搭鞍上馬。

房地產稅的立法，目前讚彈兩派仍在交鋒中，何時會推出，也分兩大派。一派觀點，是以傳統程序看，認為只是確立立法進程，不意味著這項法律已具備推出條件。房地產稅立法要經過起草、公開徵求意見、專家評審、國務院常務會審議討論、人大常委會審議、全國人大表決等多重關卡，目前說最快，也在起草階段，年內不可能出台，最快是在明年的全國人大會議，最慢是在本屆結束任期前，即2023年。

另一派較現實，說當今領導層完全有可能打破程序，想幹就會「擼起袖子」，以外商投資法為例，可加急以配合中美貿易談判，就可知加急立法，數月通過不在話下，最快年內就要審議通過。

現在的中共體制和理政手法看，其出台與否、出台早晚，已不看你讚他彈，而要外看中美是和是戰，內看經濟是起是落。以較可信的訊息，年內完成三讀程序，明年3月以「重大立法」的規格，提交中國全國人大會議審議通過，應是中南海的首選方案。