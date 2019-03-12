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中共解放軍戰機在海南墜毀 2名飛行員殉職

滬指再彈1.1%兩連升 成交破兆

2019-03-12 15:54聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中美貿易代表就協議文本關鍵問題進行具體磋商，推動大陸A股上揚。上證指數在昨日彈1.9%後，今日繼續漲1.1%，連升兩日。市場交投熾熱，兩市成交合計增逾兩成至1.14兆元(人民幣，下同)。

上證指數今早高開0.73%，其後反覆向好，最高見3093點，漲66點或2.19%，尾段升幅收窄，全日收市報3060點，漲33點或1.1%，成交4870.67億元。

深成指亦反覆上升，漲逾1%，收報9841點，漲136點或1.41%，最高見9928點，漲223點或2.31%；低見9683點，跌21點或0.22%，成交6500.14億元。

滬深300指數報3755點，升25點或0.68%；創業板指數報1773點，漲45點或2.64%。

各板塊幾乎全線呈強，傳媒娛樂股漲逾4%；半新股、電力股漲逾2%；煤炭、化工、石油、鋼鐵、房地產股漲逾1%；金融、水泥、有色金屬股亦靠穩。

新華社報導，中共副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，應約與美國貿易代表賴海澤(Robert Lighthizer)、財長梅努欽(Steven Mnuchin)通電話，雙方就文本關鍵問題進行具體磋商，並確定了下一步工作安排。

上證指數今日繼續漲1.1%，連升兩日。路透社
上證指數今日繼續漲1.1%，連升兩日。路透社
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