阿里入股申通快遞 布局智慧物流

2019-03-12 11:55 世界日報 北京12日電



申通快遞11日公告，阿里巴巴將投資人民幣46.6億元，入股申通快遞控股股東公司。雙方將在物流科技、快遞末端、新零售物流等領域進一步探索合作。

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中國日報網報導，實際上，這已經不是阿里第一次投資快遞公司。早在2015年5月，阿里巴巴就雲峰基金聯合對圓通速遞進行戰略投資。去年5月，阿里巴巴、菜鳥網絡和中通快遞宣布達成戰略投資協議，阿里巴巴、菜鳥等向中通快遞投資13.8億美元，持股約10%。外界紛紛認為這是阿里巴巴加快構建四通八達的智慧物流網路的重要進展。

公告顯示，3月10日，申通控股股東上海德殷投資控股有限公司（簡稱「德殷投資」）及實際控制人陳德軍、陳小英與阿里巴巴網絡技術有限公司（簡稱阿里巴巴）簽署《框架協議》，擬新設兩家與德殷投資處於同一控制下的子公司（新公司A和新公司B，合稱新公司）。

德殷投資以其持有的上市公司股份對新公司出資或轉讓給新公司，出資或轉讓完成後，新公司A將持有申通29.90%的股份，新公司B將持有公司16.10%的股份。

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同時，實際控制人、德殷投資擬引入阿里巴巴作為新公司A的戰略投資者：阿里巴巴透過受讓實際控制人或德殷投資持有的新公司A的股權或者向新公司A增資的方式，獲得新公司A49%的股權，阿里巴巴為此支付的對價為人民幣46.6億元。

截至3月10日，新公司尚未設立。

公告顯示，本次交易完成後，德殷投資在股東結構變更前持有的公司合計53.76%的股份仍由實際控制人透過德殷投資和新公司控制，公司的實際控制人未發生變化，仍為陳德軍和陳小英。

目前阿里巴巴、菜鳥智能物流網絡已經與全球範圍內3000多家物流企業達成合作。其中包括中國郵政、俄羅斯郵政、西班牙郵政等主要國家郵政網路。