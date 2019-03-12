美團虧大了 去年賠1154億元

2019-03-12 11:54 世界日報 綜合報導



中國最大的餐飲外賣平台美團點評11日公布2018年全年財報，受到可轉換可贖回優先股之公允價值變動，虧損擴大至人民幣1154.77億元。

美團去年虧損擴大 虧逾5,000億元 分享 facebook

可轉換可贖回優先股公允值，指的是新經濟公司上市前，透過發行可換股優先股，向財團及私人投資者集資，由於每次新一輪集資，公司的估值都會水漲船高，已發行的優先股的價格上升，早期入股的投資者固然高興，但在公司的會計帳目中，優先股漲價需要列為公允值的虧損。

華爾街見聞報導，美團點評2018年虧損擴大至人民幣1154.77億元，當中人民幣1046億元虧損來自可轉換可贖回優先股之公允價值變動，而2017年全年虧損人民幣189.17億元。

美團CEO王興表示，2018年在戰略聚焦「Food+Platform」的基礎上，美團一站式生活服務電商平台，進一步擴大市場的領先優勢，隨著互聯網深入下半場，將繼續踐行「幫大家吃得更好，生活更好」的企業使命，透過技術創新，逐步推動和完善供給側數位化，激發市場主體活力，讓商家透過美團獲得強勁增長動力。

從全年來看，美團點評2018年餐飲外賣業務交易金額達人民幣2828億元，年增65.3%；到店、酒店及旅遊業務交易金額增長11.8%至人民幣1768億元，新業務及其他與去年同期相比接近翻倍，全年交易金額為人民幣560億元。

財報顯示，第4季美團點評營收人民幣198億元，高於市場預估的人民幣193.9億元，年增89%；期內經營虧損37.36億元，年增144%。

美團點評股價11日收盤價港幣58.9元，上漲3.6%。