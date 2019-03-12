A股開市上揚 鋼鐵電力股漲逾1%

2019-03-12 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中國大陸股市今天早上開市上揚，上證指數高開22點。

上證指數開市報3049點，升22點或0.73%；現報3046點，升19點或0.63%。

深成指開市報9766點，升62點或0.64%；現報9751點，升47點或0.49%。

滬深300指數開市報3758點，升28點或0.76%；創業板指數開市報1733點，升5點或0.33%。