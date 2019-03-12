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A股開市上揚 鋼鐵電力股漲逾1%

2019-03-12 10:22聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中國大陸股市今天早上開市上揚，上證指數高開22點。

上證指數開市報3049點，升22點或0.73%；現報3046點，升19點或0.63%。

深成指開市報9766點，升62點或0.64%；現報9751點，升47點或0.49%。

滬深300指數開市報3758點，升28點或0.76%；創業板指數開市報1733點，升5點或0.33%。

各板塊全線向好，發電設備股漲逾3%；鋼鐵、電力、化工、水泥、房地產、金融股漲逾1%；煤炭、石油、有色金屬、半新股靠穩。

上證指數開盤後高開22點。（路透資料照）
上證指數開盤後高開22點。（路透資料照）
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