三亞提總部經濟、商務啟動區規劃

2019-03-12 02:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



海南省三亞市自然資源和規劃局透露，「中國（海南）自由貿易試驗區三亞總部經濟及中央商務啟動區控制性詳細規劃」近日正式對外公布，其中，商務啟動區將以「總部經濟＋大型消費商圈」為引領，建設成總部經濟及中央商務集聚區、國際旅遊消費中心。

新華社報導，三亞總部經濟及中央商務啟動區（簡稱為商務啟動區），包含鳳凰海岸、月川、東岸、海羅4個單元，總面積約439.23公頃，將規劃建設成為國際化的總部經濟及中央商務集聚區、國際旅遊消費中心的引領區。

根據該項規劃，商務啟動區以「總部經濟＋大型消費商圈」為引領，構建「商務軸、濱海帶、山水廊、四組團、多節點」的總體格局，以商務啟動區4個實施單元為示範，提升帶動中心城區城市空間與產業功能的整體優化。

規劃還對4個單元的核心功能做了劃分。鳳凰海岸單元核心功能為自由貿易服務、國際郵輪母港及國際遊艇港配套服務和文化藝術綜合消費等；東岸單元核心功能為總部商務辦公、濕地休閒商業等；月川單元核心功能為國際化濱水文化商業、商務辦公和國際人才服務配套等；海羅單元核心功能為國際人才服務配套和花園總部，近期重點建設國際人才社區、國際醫院及國際學校。