摩拜單車 結束部分亞洲業務

2019-03-12 02:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



美團點評會在昨日收市後公布2018年第4季業績。在放榜前夕，公司旗下的摩拜單車，確認結束部分亞洲地區業務。摩拜單車正在關閉所有國際業務，將重點放在中國大陸市場。

「澎湃新聞」引述摩拜指出：「基於提高運營效率、保障用戶權益的大原則，目前我們正在尋求優化摩拜國際業務。近期摩拜將關閉亞洲部分國家業務。此調整會涉及十餘名當地員工，我們將會依照當地法律法規進行安置。」

報導引述摩拜方面指出，「同時我們將繼續評估其他國家和地區業務，不符合運營效率目標的業務將陸續關閉或通過戰略合作優化運營。」

科技媒體「TechCrunch」日前報導，摩拜單車正關閉所有國際業務，並將重點放在中國大陸市場。報道稱摩拜將解散在亞太市場運營團隊，而團隊在新加坡﹑馬來西亞﹑泰國﹑印度及澳洲有超過15名全職員工﹑多名承包商及第三方員工。知情人士述受影響員工指出，摩拜會縮減在有關地區業務，惟並無提供具體理由。

知情人士還指出，摩拜擬在亞洲以外地區進行更多裁員，包括歐洲及美國，最終摩拜只會在中國大陸發展。摩拜去年四月完成賣盤予在香港上市的美團，同年十二月行政總裁胡瑋煒宣布離職，此後該公司便傳出開始裁員及降低成本的消息。