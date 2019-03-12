七天無理由退貨 電商買賣雙贏

2019-03-12 02:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



大陸國家市場監督管理總局局長張茅昨指出，「七天無理由退貨」實際上是雙贏，消費者利益獲得保護，企業的信譽、聲譽獲得提高。大陸將落實電子商務法、消費者權益保護法等內容，保護消費者權益。

據香港文匯網報導，張茅在大陸「全國兩會」記者會中指出，去年中國大陸網上零售額超過了7兆人民幣，增長24%，占大陸全國商品零售總額的18%。網路消費作為新的消費方式，給群眾帶來便利，尤其是年輕人比較喜歡這種方式。但同時也有假冒偽劣、送貨不及時等問題。

張茅指出，大陸市場監管總局要不斷提高監管能力，堅持以網管網，充分發揮大數據等新技術的作用，發揮好第三方平台的主體作用，落實電子商務法、消費者權益保護法等內容。特別是在消費者權益保護法當中，規定了「七天無理由退貨」的措施，當然一些商品排除在外，比如生鮮就不適用「七天無理由退貨」了。

張茅表示，消費者權益保護法實施以來，這方面總體情況不錯，特別是有些第三方交易大平台落實情況較好。他認為，「七天無理由退貨」實際上是雙贏，消費者利益獲得保護，企業的信譽、聲譽獲得提高。現在也在線下進行推廣，不少商店也承諾做到多少天無理由退貨。

對於假海淘、涉及壟斷、假冒偽劣的問題，張茅稱，要加大懲處力度，線上線下用同一個標準。同時，也鼓勵電商經營者和平台自律守信他說，電商作為一種新的業態，要在規範中發展，在發展中規範。