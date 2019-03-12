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文昌文化當基礎 梓潼向台招手

2019-03-12 02:06聯合報 記者鄧智元／四川梓潼報導

兩岸信眾齊聚梓潼，參加文昌祭祀大典。 圖／本報四川梓潼傳真
兩岸信眾齊聚梓潼，參加文昌祭祀大典。 圖／本報四川梓潼傳真
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四川省梓潼縣是中華文昌文化發祥地，日前在梓潼舉行海峽兩岸（梓潼）經貿交流合作懇談會，探討彰顯文昌文化特色，促進兩岸經貿發展。

梓潼縣委副書記、縣長賀旺在懇談會致辭指出，文昌是兩岸共同信仰，若以文昌文化為基礎，發展兩岸經貿，效果肯定顯著。

與會嘉賓圍繞文昌文化振興、推動區域經濟合作、支援民營經濟健康發展等主題，並結合梓潼資源優勢和特色產業，就如何推動三產融合，構築現代產業體系，推動梓潼經濟高品質發展，進行深入交流。

來自台灣的華燦工場總經理李偉國表示，在文昌文化發祥地梓潼，最適合打造文昌文創經濟，像是拍抖音短視頻，設計LINE貼圖，研發相關文昌文創商品等等。他建議想來梓潼發展的台灣青年，一定要下定決心，最好不要有試試看的心態，並且要接地氣，融入當地生活，他認為四川人熱情友善又大方，喜愛交朋友，照顧朋友，剛到四川的台青，很快就能感受到人情溫暖。

海峽兩岸（梓潼）經貿交流合作懇談會，探討以文昌文化促進兩岸經貿發展。 圖／本報四...
海峽兩岸（梓潼）經貿交流合作懇談會，探討以文昌文化促進兩岸經貿發展。 圖／本報四川梓潼傳真
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李偉國指出，台青的優勢在創意，梓潼起薪雖比台灣低，但工作一段時間後，就有升遷與加薪機會。濃園藝術村主任謝柏園則表示，梓潼有許多有溫度，有感情的古老紅磚屋，很適合打造民宿。

梓潼擁有深厚文化底蘊，氣候溫和，農產豐碩，堅持創新、協調、綠色、開放、共享發展，經濟社會全面進步，因地制宜發展現代農業，打造省級農業標準化示範區、現代經作產業標準化基地，榮獲大陸食品工業強縣、生態食品縣、四川省現代林業重點縣等多項的殊榮。

梓潼環境優美，宜居宜業。生態環境獨具優勢，森林覆蓋率達到4成以上，全年優良空氣天數達到331天以上。堅持產城一體、景城一體發展，統籌推進新城區建設和舊城區改造提升，城區人居環境顯著提升。

梓潼深入實施「文旅興縣」。以「全域景區、全域美麗」為目標，致力推動文化旅遊。逐步建立縣城、旅遊景區、風情小鎮、美麗鄉村的全領域旅遊格局；並且主動接受科技城輻射帶動，著力打造綿陽「後花園」。

梓潼成功舉辦四屆海峽兩岸文昌文化交流等多項大型活動，七曲山大廟正積極創建大陸國家5A級旅遊景區，鳳凰湖水庫試蓄水成功，有山有水的精品旅遊景區格局逐步形成，川藝音樂風情小鎮特色鮮明，加快推進「農業富縣」。

「四川梓潼經濟開發區」2002年成立，面積4.17平方公里，以生物醫藥、食品加工、機械製造產業發展為主導方向，園區產業實現規模化、集聚化、特色化發展，現已形成食品、輕紡及電子機械三大產業集群，榮獲大陸「全國食品工業強縣」、「全國農產品加工創業基地」、「四川省農產品加工業示範基地」等榮譽。按照「一園區一主業，一園區一特色」目標，加快園區建設開發，逐步優化引資環境，增強承載能力，夯實發展基礎。

近年來，四川梓潼經濟開發區牢固樹立「發展為先、富民為要、生態為重、民生為本」發展理念，大力實施「產業強縣、開放活縣、兩化互動、城鄉相融」發展戰略，緊緊圍繞「一優化、六翻番」奮鬥目標，全力打造「安全食品工業園」，將經開區建設成為「規模成倍增長、設施配套完善、主導產業集中、食品工業突出」的一流產業園區和富有特色產業園區。

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