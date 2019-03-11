高盛看好A股：滬深300指數有50%上漲空間

2019-03-11 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



國際投行高盛認為，A股散戶樂觀程度假如恢復到2015年，滬深300指數有望繼續大漲50%。看好A股的原因一是風險情緒出現「顯著改善」；二是許多投資者尚未全力參與此輪漲勢，當前股指的強勢表現令投資者害怕踏空。

滬指今（11）日收3,026.99點，漲1.92%；深成指收9,704.33點，漲3.64%；創指收1,727.80點，大漲4.43%。

華爾街見聞報導，A股今年以來氣勢如虹，高盛也表示，由於投資者「害怕錯失」（fear of missing out），A股有望大漲50%。

截至3月6日，滬深300指數相比2018年年底時的點位已經上漲28%，成為2月以來全球表現最佳的基準股指。上周四、周五兩天，該指數合計下滑5%。但即便在兩天回落後，A股主要股指表現依然超過大多數全球股指。

Kinger Lau等高盛策略師在報告中表示，如果散戶樂觀程度恢復到2015年6月或者是2018年1月的峰值水平，那麼A股的滬深300指數有望在當前基礎上分別上漲大約50%和15%。

一方面，高盛認為，中國股市的風險情緒出現「顯著改善」，這主要是由於達成全球貿易協議的預期升溫、MSCI擴容可能帶來更多外資流入、以及央行貨幣政策趨於寬鬆等一系列政策放松跡像顯現。

另一方面，高盛表示，在本輪反彈早期，散戶投資者參與度較低，而當前基準指數的強勢表現令國內投資者產生一種對於錯失漲勢的恐懼，也就是害怕踏空，因此，未來散戶的參與度或還有較大空間。