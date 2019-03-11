騰訊加碼唯品會 早盤股價漲2.3%

2019-03-11 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



騰訊、唯品會、京東三方共同合作，強化大陸電商布局。唯品會曾邀男星周杰倫當代言人。照片／唯品會官網 分享 facebook 騰訊近日加碼大陸特賣網站唯品會，持股增至8.7%。此舉被市場解讀是為了對抗阿里系電商，加強布局。騰訊控股今（11）日早盤漲2.36%至港幣355.2元。

證券日報報導，根據唯品會遞交給美國證券交易委員會SEC的文件顯示，騰訊在二級市場多次增持唯品會，持股占總股本約8.7%，再加上京東的5.5%的持股，二者合計持股數量占唯品會總股本14.2%，已經超過唯品會創始人、CEO沈亞12.7%的持股。

業者認為，騰訊與京東入股唯品會，是為了對抗阿里系電商。畢竟阿里線上有天貓、淘寶，線下有盒馬鮮生，還大舉入股了高鑫零售、三江購物等諸多零售上市公司，騰訊的零售布局也開始初具模型，入股永輝超市、線上的除唯品會外，還入股社交電商拼多多等。

從實際的效果來看，騰訊對唯品會的幫助也非常明顯。唯品會最新發布的四季度財報顯示，騰訊、京東向唯品會日均貢獻23%的新客，且流量方面表現突出，成效符合預期。尤其是唯品會微信小程序在用戶、流量等方面增速較快，新客增38.3%。

唯品會表示，未來唯品會將持續利用騰訊的服務通知、公眾號、社交分享、支付、派券等社交功能，繼續探索不同的營銷玩法，並深入開發小程序，與騰訊共同提升轉化效果，探索更大發展空間。