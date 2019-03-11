大陸國企地產擬重組 首開、房地集團傳合併

2019-03-11 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



有「京城地產一哥」之稱的首開集團與北京房地集團有限公司（簡稱房地集團）傳出合併重組消息。市場認為，這意味著人民幣「千億元量級」的國企地產業務將重組。

中國經濟網報導，首開集團與房地集團日前下午召開重組合併會議，未來兩家集團會根據不同業務，在一級開發棚改、二級開發房地產、物業等方面逐步完善合併進程。

「這應該是國有企業內部的重組動作。」同策研究院總監張宏偉表示，在國有企業改革背景下，不同國有企業之間的地產業務或者同一平台下均涉及地產業務，為避免同業競爭，會進行重組合併。一般來說，重組後企業總資產、市場規模和競爭力都會有所提升。

證券日報報導，從企查查上獲悉，房地集團是2005年4月由北京市人民政府出資成立，主要經營為建築施工、物業管理、保障性住房開發等業務，註冊資金為人民幣8億元，主要服務中央在京單位物業管理，北京市屬國企非經資產管理。

截至2018年底，房地集團完成北京市屬國企簽訂非經資產正式移交協議達3,075萬平方公尺，其中，2018年新簽訂非經資產正式移交協議2,207萬平方公尺，集團接管非經資產項目已達到1,300萬平方公尺。

公開資料顯示，首開集團於2005年12月10日正式掛牌成立，隸屬於北京市國資委。截至2018年底，首開集團累計開發面積已經超過5,000萬平方公尺，物業管理在管面積約4,500萬平方公尺。此外，其上市平台首開股份剛剛於2018年底晉升「千億元軍團」，截至2018年12月31日，首開股份簽約金額達人民幣1,007億元。