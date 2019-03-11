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芬蘭-愛沙尼亞 中企出資建世界最長海底鐵路隧道

2019-03-11 12:21世界日報 中國新聞組／北京11日電

芬蘭-愛沙尼亞路徑圖／摘自Google地圖
芬蘭-愛沙尼亞路徑圖／摘自Google地圖
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中國工程「走出去」的步伐加速。繼海外首條長大隧道開工後，一條連接歐盟內部的海底隧道也提上日程。

今日俄羅斯電視台（RT）9日報導，旨在通過芬蘭灣連接芬蘭與愛沙尼亞首都塔林的鐵路項目吸引了中國點石基金（Touchstone Capital Partners）的目光。

觀察者網報導，芬蘭─愛沙尼亞灣區發展有限公司（Finest Bay Area Development Oy，下稱：芬蘭灣區公司）日前在官網發布新聞稿稱，其與中國點石基金簽署了隧道建設融資150億歐元（合170億美元，約合1132.5億元人民幣）的諒解備忘錄，該隧道將成為世界上最長的海底鐵路隧道。

據報導，這是繼去年末，位於杜拜的建築公司ARJ Holding撥款1億歐元的基礎上追加的融資。項目建成後，將令數萬名遊客從乘坐2小時的輪渡減為約20分鐘的車程。

報導稱，這筆資金的三分之一將作為私募股權，點石基金將占少數股權，其餘的三分之二將作為債務融資。隨著項目的推進，芬蘭灣區公司在項目實施伊始就會收到撥款，細節將在未來六月內商定。

根據項目負責人、芬蘭灣區公司創始人韋斯特巴卡的說法，這條103公里長的鐵路隧道旨在連接塔林與赫爾辛基的機場，中間有兩個站點，是歐洲最大的基礎設施項目之一。

「點石基金在這種大型私營基礎設施項目融資領域的經驗非常豐富，我們對談判和達成的協議非常滿意，」韋斯特巴卡說，其公司還正在尋找「完全平衡的融資解決方案」，旨在確保歐盟、北歐和芬蘭的資本投資。

而點石基金董事長Kenny Song表示，「對於建設芬蘭和愛沙尼亞之間的鐵路隧道，我們非常適合參與。在赫爾辛基和塔林之間創建一個大都市區，有機會成為連接亞洲與歐洲的重心」。

彭博表示，建設該隧道需要建造至少一個人工島。而韋斯特巴卡曾為芬蘭移動遊戲開發商Rovio Entertainment Oyj（觀察者網注：成功打造遊戲「憤怒鳥」）的首席營銷官。

不過，彭博也稱，從新聞稿中不清楚點石基金是否已經籌集好資金或承諾這麼做。

據了解，諒解備忘錄旨在雙方經過協商、談判達成共識後，用文本的方式記錄下來，表明協議雙方要互相體諒，妥善處理彼此的分歧和爭議。

芬蘭歐盟
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