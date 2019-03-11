海航售港土地後 再賣香港國際建投

2019-03-11 12:07 世界日報 中國新聞組／北京11日電



中國海航集團遭遇資金流動性危機後出脫資產，在出售香港土地後，日前以70億港元（約8.9億美元）的價格，將其在港資本運作平台香港國際建投出售給美國黑石集團。

澎湃新聞報導，香港國際建設投資管理集團有限公司公告，公司獲控股股東HNA Finance I告知，在2019年3月8日，HNA Finance I擬向要約人TIMES HOLDINGS II LIMITED出售約23.41億股股份，約占公司現有已發行股份的69.54%，要約價格為每股3港元，總代價約為70.23億。

此次向香港國際建投發起要約收購的公司，是由黑石集團管理或控制的基金全資擁有。

值得一提的是，海航在2016年正是從黑石集團手中收購香港國際建投66%股權，當時按照每股4.53港元來收購，交易價格約為26.15億港元。

作為海航集團在香港運作的資本平台之一，香港國際建投曾在5個月內共斥資272億，在香港的土地市場上拿下4塊土地，當時正是海航集團在境外大肆收購擴張之時。

但如今，香港國際建投已將上述4塊土地全部出售，換得約262.3億現金入帳。

報導說，從海航集團的一系列資本運作來看，海航集團先從黑石集團手中收購香港國際建投的股權，然後以配股的方式獲得融資。當海航在境外大肆掃貨時，又用該平台在香港連續收購土地，做起房地產生意。

然而，海航集團此後遭遇資金流動性危機時，香港國際建投的這些有價值的土地資產，也被海航列在出售資產名單之列。在清空全部有價值資產後，香港國際建投的最終命運是被海航放棄，再被出售給原先的主人。