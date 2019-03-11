罕見神明分靈至對岸 馬英九：不僅祖先 神明也來自對岸

2019-03-11 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



馬英九今上午前往台南學甲慈濟宮與世界保生大帝廟宇聯合總會總會長王文宗一起頒贈「同根同祖」匾額給大陸泉州麒麟山慈濟宮。 記者謝進盛/攝影 分享 facebook 前總統馬英九今上午前往台南學甲慈濟宮與世界保生大帝廟宇聯合總會總會長王文宗一起頒贈「同根同祖」匾額給大陸泉州麒麟山慈濟宮，連同一尊新開光的保生大帝神尊，一起迎回大陸泉州麒麟山慈濟宮，創下罕見大陸從台灣分靈神明案例。

馬英九在投入立委補選的國民黨台南市議員謝龍介等人陪同，上午10點多來到慈濟宮上香，下車時受到鄉親們熱烈歡迎，一聲聲「馬總統好！」「總統好！」讓廟前更熱鬧滾滾。

馬致詞時強調，從這次大陸從台灣分靈神明罕見案例來看，更顯示兩岸宗教交流非常重要，我們的祖先不僅是來自中國大陸，「連神都是一樣的」，他打趣說，這個神（保生大帝）在慈濟宮已經住了300多年，這顯示對慈濟宮相當滿意，所以這個廟會越來越旺，大家說對不對啊？語畢，台下熱烈掌聲不歇。

身兼世界保生大帝廟宇聯合總會總會長的學甲慈濟宮董事長王文宗表示，有關泉州豐澤麒麟山慈濟宮和學甲慈濟宮的因緣，根據麒麟山慈濟宮董事長葉德成指稱，他在20歲開始和保生大帝和太子爺結緣，2005年6月，在泉州中山南路佛具店看到有人拿1尊軟身保生大帝金身要賣，當下直覺這神尊跟我有緣犀，立馬用人民幣500元買下，請回安座。

直到2010年，保生大帝指示建置泉郡麒麟山慈濟宮，宮廟建置同時，雕塑大尊保生大帝金身，迨建置完成時，依指示將小尊金身入神置於大尊金身(三大帝)肚子裡。