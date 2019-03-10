大陸2月M2增幅8%探歷史新低
受到春節因素影響，大陸2月金融數據不如預期，其中，廣義貨幣（M2）年增8%，增幅再度觸及歷史新低，顯示財政支出程度不佳。
中國人民銀行昨（10）日公布，2月M2餘額人民幣186.74兆元，年增8%，分別比1月和去年同期低0.4和0.8個百分點，增幅再度觸及歷史新低。
M1餘額為人民幣52.72兆元，年增2%，較1月高1.6個百分點，較去年同期低6.5個百分點。
華爾街見聞研究院院長兼首席經濟學家鄧海清認為， 1月M1年增率僅0.4%，許多人認為是企業現金流很差的證據，但2月M1年增率大幅回升至2%，為四個月新高，代表1月M1確實是由於春節因素所致。
鄧海清分析，M2年增率超過預期下滑，重回2018年的低位8%，可能主要與財政存款增加有關，財政支出程度可能不及市場預期。
騰訊財經報導，華泰宏觀李超團隊指出，M2年增率在2月信貸社融均低於預期的情況出現回落，這使得貨幣剪刀差出現收窄，未來剪刀差最為核心的觀察指標仍是地產調控政策，近期部分銀行雖然下調的房貸利率，但是一線城市限售限購政策仍未放鬆，信用難大幅反轉。
人行昨天也公布2月新增信貸人民幣8,858億元，低於預期的人民幣9,500億元；社會融資規模增量人民幣7,030億元，遠低於預期的人民幣1.3億元。
人行行長易綱昨天表示，2月社融保持平穩增長，1月社融相對較高明顯是季節因素，要綜合前兩個月的數據看，今年以來，社融增速連續兩個月高於2018年底增速，社融持續下滑態勢得到初步遏制，為2019年經濟金融開局提供保障。
鄧海清指出， 1月的天量信貸和社融已經給了太強的「寬信用」預期，而2月數據顯著回落會導致出現嚴重的預期差，這種預期差對市場的影響更大，10年國債有可能再次挑戰3%。
大陸M2年增率
時間
成長(%)
2018.2
8.8
2018.3
8.2
2018.4
8.3
2018.5
8.3
2018.6
8.0
2018.7
8.5
2018.8
8.2
2018.9
8.3
2018.10
8.0
2018.11
8.0
2018.12
8.1
2019.1
8.4
2019.2
8.0
資料來源：中國人民銀行 林宸誼/製表
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