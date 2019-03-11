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鐵路助力 長三角發展加油門

2019-03-11 02:00聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

長三角地區目前已形成中國最密集完善的高鐵網。在長三角鐵路互聯互通、「智慧客運」、中歐班列等方面，鐵路正在助力長三角更高質量一體化發展。現在，長三角鐵路已開通合寧、合武、甬台溫、溫福、京滬、滬寧等高鐵線路達18條，鐵路營業里程達1萬560公里，其中高鐵里程4171公里。

中新社報導，為滿足各城市群間通勤、探親、商務、旅遊等不同客流需求，長三角鐵路編製靈活市場運行圖，開行的客車超過1000對，「復興號」列車開行進一步擴容。上海虹橋站最高日發送旅客逾33萬人次，運營時間內平均不到2分鐘就有一趟高鐵到發。

織線成網的鐵路像四通八達的粗壯血管與全國鐵路幹線網絡互聯貫通，把長三角與全國各地有機連接，「同城化」效應不斷擴大，長三角至北京、天津、西安等大城市間實現1000公里內5小時到達，2000公里內8小時到達，以高鐵網運營優勢滿足民眾出行需求。

去年9月，上海虹橋首次開行至香港西九龍G99/100次長編組「復興號」高鐵動車組列車，途經上海、浙江、江西、湖南、廣東、香港六地，全程運行時間8小時19分。

2018年，長三角鐵路完成基建投資834.34億元人民幣，占全國鐵路的六分之一，在全國鐵路建設投資中連續多年位居首位。杭州至黃山高鐵、青島至鹽城鐵路連雲港至鹽城段、寧啟鐵路南通至啟東段、廬江至銅陵鐵路等12個項目開通運營。

根據規畫，預計到2020年末，長三角鐵路營業里程達1.3萬公里，其中高鐵超過5300公里，運營的鐵路覆蓋三省一市範圍內除浙江省舟山市以外所有地級以上城市。

今年春運，長三角18條高鐵線車站具備刷證進出站條件。40天春運期間，中國鐵路上海局集團平安發送旅客7496萬人次，同比增長6%。

長三角鐵路率先推廣應用自助實名制核驗閘機。在滬、蘇、浙、皖等地34個車站進站區域安裝402台自助實名制核驗閘機，旅客可自助刷臉核驗，方便旅客快速完成實名制檢驗。長三角鐵路還實現了互聯網、車站售票窗口和自助售票機掃碼支付全覆蓋，同時在列車上推出補票微信掃碼支付功能，購票也邁入智能時代。

目前，中國鐵路上海局集團已開通長三角的中歐中亞班列15條，到達歐洲8個國家15個城市、中亞9個國家19個城市，裝車點覆蓋區域內蘇州、義烏、合肥、南京、連雲港、上海等12個主要城市、15個裝車站，形成浙江義烏小商品、江蘇蘇州電子、安徽合肥家電汽配等特色貨物的出境班列產品。

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