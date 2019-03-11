全球首例 陸轉向架智能製造投產

2019-03-11 02:00 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



全國人大代表、中車株洲電力機車有限公司董事長周清和8日說，全球首個軌道交通轉向架智能製造車間已於兩會期間在該公司投產運行，相比傳統人工操作模式，人員精減50%，生產效率提升30.1%，產品研製周期縮短35%以上。

新華社報導，轉向架相當於軌道交通車輛的「底盤」，是決定車輛安全、舒適、導向以及支撐車身的核心部件。

據周清和介紹，這個智能製造車間的主體共計4棟廠房、11條子生產線，涵蓋加工、裝配、焊接、塗裝、物流等轉向架生產製造全過程。輸入指令後，自動運輸小車從立體物料庫取料，再輸送到相應工位，智能製造裝備根據物料的二維碼參數自動生產，之後產生新的二維碼進入下一環節，直到成品入庫。全程自動完成，不需人工輔助和介入。

周清和表示，11條子生產線可以達到最大化的協同平衡，將相互等待時間降到最小。

其中，轉向架的構架、車輪和車軸3條生產線之間的相互等待時間基本為零。同時，轉向架智能製造車間能根據任務變化進行柔性化生產，可實現小批量試製與大批量投產同步進行，約20分鐘就可生產一個車輪。

2015年6月，該軌道交通轉向架智能製造車間項目獲得工信部批復，同年啟動建設。