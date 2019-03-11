親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

德陽砸32億 拚智能終端機龍頭

2019-03-11 02:01聯合報 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導

近日，深圳萬博佳斯智能終端機項目在四川省德陽市羅江區開工；項目初步計畫投資32億元人民幣，占地500畝，預計2021年12月底建成投產，投產後預計年產值可達40億元。

據了解，整個專案分兩期、三年建成，其中廠房建設面積20萬平方米，建設內容包括中高端智能手機、平板電腦、變壓器、互感器、電感器、電容器、智慧城市設備、平板顯示器件、觸控式螢幕、智能終端機裝配生產線、專家大樓、配套設施等。一期項目計畫在2020年中旬完成10萬平米廠房、研發中心、職工宿舍等建設，安裝生產設備進行試生產。到2021年12月，二期專案全部建成並全面投產後，力爭2至3年內上市。

該專案建成投產後，將彌補德陽電子資訊產業的短板，經過3至5年，可培育成為德陽智能終端機電子資訊產業的龍頭企業，形成集研發、生產、銷售為一體的產業集群，為當地工業總產值持續增長提供強有力的產業支撐。同時，與京東方等大型企業形成產業配套，通過產業連結，加速推進德綿區域合作和產業協作。

項目方相關負責人表示，智能終端機產業項目從大陸東部沿海轉移到內地，是為了爭取更大的發展空間。專案將由深圳萬博佳斯、福建科普特和四川智樾科技三家電子資訊公司聯合出資，計畫通過兩年時間，加快建成集晶片研發、整機生產、物聯網平台等多位一體的智能終端機產業項目。

深圳福建人民幣
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

兩會觀察╱鐵算盤一揮...減稅很美好 現實很骨感

2019-03-10 23:48

兩會特別報導／易綱：人行降準還有空間

2019-03-10 23:17

台胞金融授信 福建平潭先試點

2019-03-11 02:01

海南設經發局 服務自貿區

2019-03-11 02:01

全球首例 陸轉向架智能製造投產

2019-03-11 02:00

鐵路助力 長三角發展加油門

2019-03-11 02:00

賣出逾10萬輛 奧迪前兩月在陸銷量創高

2019-03-11 02:00

北京瞭望／減稅新曲…未必動人

2019-03-10 23:33

大陸．資金．對策／境外公司監管新規分析

2019-03-10 23:17

陸上月M2增幅 探新低

2019-03-10 23:17

大陸2月M2增幅8%探歷史新低

2019-03-10 22:46

新盤246戶半天搶光 香港樓市熱潮再起

2019-03-10 16:36

粵港澳大灣區發展綱要出爐！ 強勢挑戰紐約、舊金山和東京灣區

2019-03-10 14:34

陸企名人堂／看嘸五線譜的吉他大王 翻轉貧鄉

2019-03-10 13:58

人物側寫／易綱兩會首秀 打破慣例直面尖銳問題

2019-03-10 13:56

易綱：人民幣確有貶值壓力 但千方百計穩匯率

2019-03-10 13:48

人行：民營小微企業融資是重點支持 非盲目支持

2019-03-10 13:17

再降準？陸央行行長易綱：有空間但比前幾年小

2019-03-10 11:49

陸2月新增信貸不及預期 鄧海清：市場面臨預期再修正

2019-03-10 11:46

中國首批小龍蝦學院畢業生 年薪55萬起跳

2019-03-10 11:41

中美談判人幣升值？易綱：就匯率進行討論、達成共識

2019-03-10 11:26

新增信貸受春節影響 陸2月M2增長8%創新低

2019-03-10 11:19

巨虧後蔚來李斌首次回應：短期內虧損很難改變

2019-03-10 11:11

貨幣政策將偏向寬鬆？中國人行行長易綱：鬆緊適度

2019-03-10 11:07

阿里Lazada跨境業務升級 助全球商家拓東南亞商機

2019-03-10 09:28

彭博資訊專欄／A股市場還有大魚可撈

2019-03-09 23:07

大陸「外商投資法」 確立公平競爭

2019-03-09 23:05

CPI成長趨緩 通縮疑慮浮現

2019-03-09 23:05

外商投資法案制定…三意義五看點

2019-03-09 23:05

港金管局強勢捍衛匯率

2019-03-09 23:04

兩岸人物／英雄互娛董座 靠好奇心創業

2019-03-09 22:58

兩岸人物／郵儲行張金良 IQ與EQ雙高

2019-03-09 22:58

萬事達卡在中國註冊成立

2019-03-09 19:11

中國股市突逢暴雨 陸股散戶並非「待割的韭菜」

2019-03-09 18:51

林毅夫：大陸仍有很大空間透過降息、降準穩定經濟增長

2019-03-09 16:55

陸海關總署：春節過後進出口增速快速回升

2019-03-09 15:58

福建平潭率先試點台商金融授信

2019-03-09 15:20

重慶降價抗癌藥 估年減5.8億元

2019-03-09 15:20

萬事達卡已在大陸註冊成立 持股合資公司51%股權

2019-03-09 15:19
看更多

熱門文章

號稱「小趙薇」 大陸外交部冷艷美女翻譯走紅

2019-03-10 10:35

韓國瑜被盯上了！陸端秘密武器 「這招」吃遍全世界

2019-03-10 09:00

北京大觀園淪「恐怖蠟像館」 紅樓夢塑像群嚇壞小孩

2019-03-10 11:58

習近平：對台胞要一視同仁，要繼續推出惠台利民措施

2019-03-10 20:47

歧視？忍無可忍？美教授轟中國留學生「靠作弊來美國」

2019-03-10 15:30

中國「廁所革命」4年換來啥？

2019-03-10 05:02

獲封「小趙薇」 兩會記者會美女翻譯成嬌點

2019-03-10 16:28

國台辦副主任陳元豐：韓國瑜訪陸港澳 將不虛此行

2019-03-10 14:45

大陸檳榔正在毒害人民？ 檳榔廣告將全面下架

2019-03-10 19:26

與中國互認駕照 為什麼澳門人這麼反對？

2019-03-10 16:33

中國地圖少了台灣 美妝品牌MAC道歉滅火

2019-03-10 11:37

易綱：人民幣確有貶值壓力 但千方百計穩匯率

2019-03-10 13:48

衣索比亞失事班機上的大陸人 5男3女

2019-03-10 22:59

美媒：華為狀告美政府 在中國引反響似場憲政教育

2019-03-10 14:13

博士生多年畢不了業 中國官方思考淘汰分流

2019-03-10 13:26

要求訪新疆「再教育營」 美特使拒看「安排好的表演」

2019-03-10 09:25

港醫生上班時間吸大麻 曾嘆「工作賠上家人幸福」

2019-03-10 09:54

黃大仙中學五星酒店辦謝師宴 學生不出席要付千元挨轟

2019-03-10 10:54

華為告美國政府違憲 美法院已發傳票

2019-03-10 15:11

流亡藏人看台灣：華人世界的民主珍寶

2019-03-10 12:20

美媒爆央視召回美國分台台長及員工 改組領導層

2019-03-10 09:06

拎行李箱搭扶手電梯 骨牌式效應仰後4人傷

2019-03-10 22:01

長征系列第300次 中國長征三號乙運載火箭成功發射

2019-03-10 10:15

竹筍砸身、牙齦出血 成都動物園被爆虐待高齡大貓熊

2019-03-10 11:00

被暴瘦北極熊震撼 港青-50℃徒步穿越貝加爾湖

2019-03-10 15:59

雪域染赤一甲子 回顧西藏抗暴始末

2019-03-10 10:20

人物側寫／易綱兩會首秀 打破慣例直面尖銳問題

2019-03-10 13:56

陝西挖出三秦都城 或佐證劉邦水淹廢丘

2019-03-10 16:38

中國首批小龍蝦學院畢業生 年薪55萬起跳

2019-03-10 11:41

後達賴喇嘛時代 藏人如何繼承流亡中的自在？

2019-03-10 11:20

粵港澳大灣區發展綱要出爐！ 強勢挑戰紐約、舊金山和東京灣區

2019-03-10 14:34

貿易談判 中方：看到希望了 川普：若協議不好就不同意

2019-03-10 16:32

西藏抗暴60周年 中共官媒連續3天刊文批達賴

2019-03-10 12:29

中美談判人幣升值？易綱：就匯率進行討論、達成共識

2019-03-10 11:26

新盤246戶半天搶光 香港樓市熱潮再起

2019-03-10 16:36

駁「再教育營」違反人權 新疆政協主席：外媒胡說八道

2019-03-10 09:43

大陸2月M2增幅8%探歷史新低

2019-03-10 22:46

巨虧後蔚來李斌首次回應：短期內虧損很難改變

2019-03-10 11:11

美宗教自由大使：為何中國政府害怕聖經

2019-03-10 19:01

再降準？陸央行行長易綱：有空間但比前幾年小

2019-03-10 11:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top