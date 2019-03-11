德陽砸32億 拚智能終端機龍頭

2019-03-11 02:01 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北－德陽報導



近日，深圳萬博佳斯智能終端機項目在四川省德陽市羅江區開工；項目初步計畫投資32億元人民幣，占地500畝，預計2021年12月底建成投產，投產後預計年產值可達40億元。

據了解，整個專案分兩期、三年建成，其中廠房建設面積20萬平方米，建設內容包括中高端智能手機、平板電腦、變壓器、互感器、電感器、電容器、智慧城市設備、平板顯示器件、觸控式螢幕、智能終端機裝配生產線、專家大樓、配套設施等。一期項目計畫在2020年中旬完成10萬平米廠房、研發中心、職工宿舍等建設，安裝生產設備進行試生產。到2021年12月，二期專案全部建成並全面投產後，力爭2至3年內上市。

該專案建成投產後，將彌補德陽電子資訊產業的短板，經過3至5年，可培育成為德陽智能終端機電子資訊產業的龍頭企業，形成集研發、生產、銷售為一體的產業集群，為當地工業總產值持續增長提供強有力的產業支撐。同時，與京東方等大型企業形成產業配套，通過產業連結，加速推進德綿區域合作和產業協作。

項目方相關負責人表示，智能終端機產業項目從大陸東部沿海轉移到內地，是為了爭取更大的發展空間。專案將由深圳萬博佳斯、福建科普特和四川智樾科技三家電子資訊公司聯合出資，計畫通過兩年時間，加快建成集晶片研發、整機生產、物聯網平台等多位一體的智能終端機產業項目。