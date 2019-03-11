台胞金融授信 福建平潭先試點

2019-03-11 02:01 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



作為對台綜合試驗區，平潭在福建省率先為台商台胞開展金融授信試點。平潭綜合實驗區管委會9日稱，中國人民銀行平潭綜合實驗區支行已經為16名台商台胞頒發「金融信用證書」。

中新社報導，台商台胞只需在平潭生活一年以上，且通過徵信查詢後擁有良好信用紀錄，就能獲得「金融信用證書」。該證書並不等同於信用報告或信用評級，目前適用範圍僅限於平潭。

「台商台胞金融信用證書」將實行動態管理，持證台商台胞可在平潭農商銀行辦理貸款、擔保、授信等多項業務，並在平潭的金融服務上享受「綠色通道」，在開立帳戶、結算、信貸利率等方面享有優惠。 中國人民銀行福州中心支行副行長時東表示，為讓台商台胞享受到與大陸居民同等待遇的金融服務，該支行選擇平潭進行試點，向符合一定條件且信用紀錄好的台商台胞頒發「台商台胞金融信用證書」，堅定台商台胞在平潭發展的信心和決心。

近幾年來，平潭積極為台商台胞創業、就業、生活營造良好的金融環境。此前，平潭率先開展台灣地區徵信查詢服務，截至2018年末已累計辦理台商台胞信用報告查詢194筆，發放貸款金額達到4566萬元人民幣。

在服務實體經濟發展方面，平潭採取「銀稅互動」，在全區範圍內建立銀稅合作機制及「點對點」的數據共享通道，促進小微企業融資的可獲得性，降低中小微企業融資成本。平潭轄區內企業也可從境外取得跨境貸款，利用境外低成本資金，有效降低企業融資成本。

平潭官方表示，將加快創新，改善金融服務，推出更多針對台商台胞的特色金融產品，持續推進兩岸金融開放開發，滿足台商台胞在平潭創業、就業、學習、生活、投資等需求，提升台商台胞的歸屬感。