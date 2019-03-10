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新盤246戶半天搶光 香港樓市熱潮再起

2019-03-10 16:36世界日報 香港新聞組／香港10日電

紅磡啟岸昨早11時開售首批246伙，平均呎價貼近同區新樓齡二手盤市價。 世界日報...
紅磡啟岸昨早11時開售首批246伙，平均呎價貼近同區新樓齡二手盤市價。 世界日報記者高雪景／攝影
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全球經濟增長放緩並沒有降低香港市民買房意願，紅磡啟岸昨早11時開售首批246伙，平均呎價貼近同區新樓齡二手盤市價，至昨日下午5時全數銷完，有大客戶斥資1300萬連掃2伙，藝人羅力威及妻子雨僑亦斥資567萬元購入1伙一房戶。

文匯報報導，恒基地產昨早上11時安排啟岸大手客A組先揀樓，由於昨早為雨天，加上售樓處設於尖沙咀美麗華廣場1期5樓，因此未到登記時間，亦已吸引不少準買家在商場等候，甚至一度見人龍，至於散客時間更為熱鬧，當中不乏年輕夫婦及家庭客到場。啟岸最快今日或本周初加推，相信項目有加價空間。

啟岸首張價單推出111伙，折實平均呎價19,977元，貼近同區新樓齡二手盤市價，196方呎開放式戶入場費逾382.53萬元，其後兩度加價加推單位，當中第3號價單提供68伙，加價約2%，折實平均呎價21,192元。昨日開售的246伙，價單市值逾15.41億元，整批折實平均呎價20,399元。

報導指出，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行B組客出席率約80%，出席準買家中有40%是投資客，餘下60%是用家，屬近期罕有高比例，主因是預期項目租金回報高。他又指，由於項目銀碼入場費相對低，準買家中有70%是80後、90後年輕人。

展望樓市前景，中原地產亞太區副主席兼住宅部行政總裁陳永傑表示，近日樓市氣氛造好，一、二手皆旺，二手成交更以倍數增長，截至昨日本月一手成交已達600多宗，本月全月一手成交有機會錄得1500宗，全月二手成交則有機會達4500宗，創10個月新高。

二手屋市回勇 養樓獲利翻倍

【香港新聞組／香港10日電】

二手市況回勇，青衣青怡花園錄額印貨反價10萬元成交。中原地產陳輝麟表示，青衣青怡花園7座低層A室，實用面積343方呎，兩房間隔，今年1月放盤，開價588萬元，近日反價至598萬元沽出。

文匯報報導，陳輝麟指，原業主於2016年3月7日以363.8萬元買入單位，見近期市旺，於是趁三年額外印花稅限售滿立即沽貨止賺離場，帳面獲利234.2萬元，期內升值64%。

利嘉閣地產周鍵喬指出，長沙灣碧海藍天5座中層D室，實用面積約505方呎，為兩房兩廳間隔，享內園景觀。原業主開價850萬元放售，直至近日以878.8萬元獲買家承接，。

報導指出，原業主於2010年12月以約416萬元購入上述單位。持貨約8年，現轉售帳面可獲利約462.8萬元，升幅逾1倍。

此外，亦有轉租為買個案。美聯李聖智指出，杏花邨36座高層7室，實用面積約為499方呎，兩房間格，望泳池及海景，以約875萬元成交。買家為東區租客，見單位間隔四正，望泳池和海景，實為理想居所，決定入市自用。原業主於2013年以約590萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利285萬元，升值約48%。

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