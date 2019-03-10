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人物側寫／易綱兩會首秀 打破慣例直面尖銳問題

2019-03-10 13:56聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

中國人民銀行行長易綱。記者戴瑞芬／攝影
中國人民銀行行長易綱。記者戴瑞芬／攝影
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中國人民銀行揮別長達15年的「周小川時代」，接棒剛滿一年的人行行長易綱，今日率同副行長陳雨露、潘功勝和范一飛聯袂出席全國人大安排中國人民銀行政策報告的記者會。

這是易綱以行長身分亮相的兩會首秀，不過他對舞臺並不陌生，因為早在2007年起易綱就以人行副行長，跟隨周小川列席全國人大記者會，亮相多次；而且人行團隊也都是熟面孔，副行長陳雨露、身兼國家外匯管理局局長的副行長潘功勝、還有副行長范一飛，都是並肩的老戰友；要談的話題更不陌生，因為從2014年開始，全國兩會答記者問已經連續六年的主題都定位在「金融改革與發展」。

不過，今年記者會卻有些不一樣。開場前中外媒體私下議論紛紛，「這場人行將開放提問」。

簡單的一句話，卻代表重大的突破。因為兩會安排的中外記者會，有個不成文的慣例，就是多半會事先套好招。提問的媒體不是央媒，就是連繫好的指定媒體、熟面孔，都會先溝通好提問，答問都是按照遊戲規則走。

不過，易綱打破了慣例。據現場媒體消息，除了僅保留一個提問名額給人行旗下的中國金融時報，其餘都開放提問。

在將近一個半小時的記者會，易綱只簡短發言強調人行政策後，就全程開放提問，總計有14家媒體提問，在公平競爭的機會下，陸媒問了8個問題、外媒被點了6次，提問機率勢均力敵。

而開放提問下，外媒關注的焦點也相當尖銳，光是中美貿易戰、匯率操縱、人民幣被逼升值等就問了不下7次，一問再問。而陸媒關切則有債務風險、金融科技、行動支付等金融改革創新。

以往人行行長出席全國人大記者會答問，周小川會習慣答完也會點名主事的副行長再補充，展現團隊協同的默契。從這場易綱上臺後兩會首秀，也同樣沿襲了人行的傳統，他在提問後會指定其他副行長答題，讓每位列席的副行長都有話講，不會只是背景。套句大陸當今市場轉型上最in的話語，就是展現「結構性調整的再平衡」，人行已經說到做到。

易綱中國人民銀行
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