易綱：人民幣確有貶值壓力 但千方百計穩匯率

2019-03-10 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



中國人民銀行行長易綱出席全國人大記者會。記者戴瑞芬／攝影 分享 facebook 在中美貿易戰下，預期人民幣匯率被迫升值，中國人民銀行行長易綱表示，人民幣從過去四年多以來確實是有貶值的壓力，但人行還是千方百計穩匯率。至於人民幣今後走勢，會不會在貿易戰中讓步，由貶轉升？易綱強調，會在市場決定的機制下，更加向市場決定的改革方向不斷邁進。

美國政府不僅指責中國操縱匯率，推動人民幣貶值，來獲得競爭優勢，更在貿易談判要求人民幣升值。

易綱表示，人民幣從2015年開始四年多以來，確實是有貶值的壓力，但人行千方百計保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

據人行統計，2018年人民幣對美元最強的時候達到了6.28，最弱的時候達到了6.97，這樣一個波動的範圍，從高點到低點大概是11%。如果算波動率的話，去年人民幣對美元的波動率是4.2%。

最近這一輪，人民幣匯率從去年到今年現在，人民幣6.72元等於1美元，匯率持穩。

易綱說，可以看出相對歐元兌美元的波動率7%、英磅兌美元的波動率8%，人民幣波動率4%還偏小。他強調，這反映人民幣匯率還是相對穩定的。不過，易綱強調，人民幣匯率穩定不代表匯率盯死了不動，匯率必須要有個彈性，有個靈活的匯率形成機制，才能起到「自動穩定器」的作用。

只是，人行穩匯率，被指控有操縱匯率的嫌疑。易綱強調，絕不會把匯率用於競爭的目的，也不會用匯率來提高中國的出口，或者進行貿易摩擦工具的考慮。

易綱表示，人行將繼續保持人民幣匯率在合理均衡區間的穩定，不是操縱人民幣匯率，而是人民幣匯率的形成機制是一個以市場供求為基礎，參考一籃子匯率進行調節，有管理的浮動匯率。

易綱強調，中國的匯率形成機制是市場決定的，而且人民幣是朝著一個可自由使用貨幣的方向在發展、實際上也是跟資本項目的可兌換和跨境風險防範聯繫在一起的。

對於人民幣匯率政策改革，易綱說，老百姓將來用匯會越來越方便，出國留學、出國旅遊，用匯會越來越方便；企業在做貿易時，貿易結算、進口出口會越來越方便，進口和出口的核銷完全取消；投資方面，ODI和FDI會越來越方便；再進一步，就是金融市場的開放，中國的股市、債市和其他金融市場都逐步要向全世界開放；再往前走一步，衍生產品和對沖工具將來也會越來越完善。