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陸2月新增信貸不及預期 鄧海清：市場面臨預期再修正

2019-03-10 11:46聯合報 記者林宸誼╱即時報導

今年2月大陸的新增信貸和社會融資增量規模均不及預期，累計全年新增人民幣貸款8,858億元（約新台幣4.1兆元），華爾街見聞首席經濟學家鄧海清表示，1到2月數據整體其實是不錯的，但1月的天量信貸和社融已經給了太強的「寬信用」預期，而2月數據顯著回落會導致出現嚴重的預期差，這種預期差對市場的影響更大，10年國債有可能再次挑戰3%。

中國人民銀行10日公布，2月新增信貸人民幣8,858億元，低於預期的人民幣9,500億元；社會融資規模增量人民幣7,030億元，遠低於預期的人民幣1.3億元。

分部門看，非金融企業及機關團體貸款增加人民幣8341億元，其中，短期貸款增加人民幣1480億元，中長期貸款增加人民幣5127億元，票據融資增加人民幣1695億元。

華爾街見聞報導，鄧海清指出，1月天量信貸、社融導致市場認為寬信用已經卓有成效，對2月預期較高，但實際結果並不理想。

2月新增信貸人民幣8858億，顯著低於市場預期，但是略高於去年同期，應該從總量看，新增信貸數據實際並不差，只是市場預期太高；社融數據遠低於市場預期，也遠低於前值，該數據對市場衝擊較大。

從市場角度看，2月數據整體遠低於市場預期，因此市場在1月數據之後產生的「寬信用拐點」將受到挑戰，至少在3月數據公布之前，「寬信用拐點」的預期會顯著降溫。

2月各項金融數據。圖/華爾街見聞
2月各項金融數據。圖/華爾街見聞
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