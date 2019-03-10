中美談判人幣升值？易綱：就匯率進行討論、達成共識

2019-03-10 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



中國人民銀行行長易綱(中)出席全國人大記者會。記者戴瑞芬攝影 分享 facebook 美國要求人民幣升值，傳是中美貿易談判的重要議題，中國人民銀行行長易綱今日表示，中美在剛剛結束的第七輪貿易磋商談判過程中，確實就匯率問題進行了討論。

至於今年人行對人民幣匯率調控走向如何？易綱強調，會兼顧內外平衡，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

易綱上午出席全國人大就「金融改革與發展」記者會，回應人民幣匯率調控。

他證實在中美貿易談判的確就人民幣匯率進行諮商，不過易綱表示，實際上匯率問題一直是G20、國際貨幣基金組織等雙邊和多邊平臺的重要問題，長期以來都有討論。而中美之間在匯率問題上的討論由來已久，也不是第一次。比如說，在以前的中美戰略與經濟對話、中美全面經濟對話的框架下，都對匯率問題進行過討論。

至於在最近的中美諮商就人民幣匯率議題，易綱表示，雙方討論許多重要問題，也達成共識。比如尊重對方的貨幣當局在決定貨幣政策自主權、堅持市場決定的匯率制度原則、雙方承諾遵守歷次G20峰會的承諾，比如說不搞競爭性貶值、不將匯率用於競爭性目的。