中美談判人幣升值？易綱：就匯率進行討論、達成共識
美國要求人民幣升值，傳是中美貿易談判的重要議題，中國人民銀行行長易綱今日表示，中美在剛剛結束的第七輪貿易磋商談判過程中，確實就匯率問題進行了討論。
至於今年人行對人民幣匯率調控走向如何？易綱強調，會兼顧內外平衡，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。
易綱上午出席全國人大就「金融改革與發展」記者會，回應人民幣匯率調控。
他證實在中美貿易談判的確就人民幣匯率進行諮商，不過易綱表示，實際上匯率問題一直是G20、國際貨幣基金組織等雙邊和多邊平臺的重要問題，長期以來都有討論。而中美之間在匯率問題上的討論由來已久，也不是第一次。比如說，在以前的中美戰略與經濟對話、中美全面經濟對話的框架下，都對匯率問題進行過討論。
至於在最近的中美諮商就人民幣匯率議題，易綱表示，雙方討論許多重要問題，也達成共識。比如尊重對方的貨幣當局在決定貨幣政策自主權、堅持市場決定的匯率制度原則、雙方承諾遵守歷次G20峰會的承諾，比如說不搞競爭性貶值、不將匯率用於競爭性目的。
同時，中美雙方也達成就外匯市場保持密切溝通。另外，雙方也同意按照國際貨幣基金組織的資料透明度標準來承諾披露資料等這些重要問題。易綱強調，就匯率議題中美談判在許多關鍵和重要問題上達成了共識。
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