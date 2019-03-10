親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

公母熊貓雄雄和融融要來高雄了！ 韓國瑜：等議會同意

全美台灣同鄉會提九大事證 不支持不接待柯文哲訪美

中美談判人幣升值？易綱：就匯率進行討論、達成共識

2019-03-10 11:26聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

中國人民銀行行長易綱(中)出席全國人大記者會。記者戴瑞芬攝影
中國人民銀行行長易綱(中)出席全國人大記者會。記者戴瑞芬攝影
分享
美國要求人民幣升值，傳是中美貿易談判的重要議題，中國人民銀行行長易綱今日表示，中美在剛剛結束的第七輪貿易磋商談判過程中，確實就匯率問題進行了討論。

至於今年人行對人民幣匯率調控走向如何？易綱強調，會兼顧內外平衡，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

易綱上午出席全國人大就「金融改革與發展」記者會，回應人民幣匯率調控。

他證實在中美貿易談判的確就人民幣匯率進行諮商，不過易綱表示，實際上匯率問題一直是G20、國際貨幣基金組織等雙邊和多邊平臺的重要問題，長期以來都有討論。而中美之間在匯率問題上的討論由來已久，也不是第一次。比如說，在以前的中美戰略與經濟對話、中美全面經濟對話的框架下，都對匯率問題進行過討論。

至於在最近的中美諮商就人民幣匯率議題，易綱表示，雙方討論許多重要問題，也達成共識。比如尊重對方的貨幣當局在決定貨幣政策自主權、堅持市場決定的匯率制度原則、雙方承諾遵守歷次G20峰會的承諾，比如說不搞競爭性貶值、不將匯率用於競爭性目的。

同時，中美雙方也達成就外匯市場保持密切溝通。另外，雙方也同意按照國際貨幣基金組織的資料透明度標準來承諾披露資料等這些重要問題。易綱強調，就匯率議題中美談判在許多關鍵和重要問題上達成了共識。

中國人民銀行行長易綱。記者戴瑞芬攝影
中國人民銀行行長易綱。記者戴瑞芬攝影
分享

人民幣易綱
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

北京大觀園淪「恐怖蠟像館」 紅樓夢塑像群嚇壞小孩

2019-03-10 11:58

陸2月新增信貸不及預期 鄧海清：市場面臨預期再修正

2019-03-10 11:46

中國首批小龍蝦學院畢業生 年薪55萬起跳

2019-03-10 11:41

新增信貸受春節影響 陸2月M2增長8%創新低

2019-03-10 11:19

巨虧後蔚來李斌首次回應：短期內虧損很難改變

2019-03-10 11:11

貨幣政策將偏向寬鬆？中國人行行長易綱：鬆緊適度

2019-03-10 11:07

阿里Lazada跨境業務升級 助全球商家拓東南亞商機

2019-03-10 09:28

彭博資訊專欄／A股市場還有大魚可撈

2019-03-09 23:07

大陸「外商投資法」 確立公平競爭

2019-03-09 23:05

CPI成長趨緩 通縮疑慮浮現

2019-03-09 23:05

外商投資法案制定…三意義五看點

2019-03-09 23:05

港金管局強勢捍衛匯率

2019-03-09 23:04

兩岸人物／英雄互娛董座 靠好奇心創業

2019-03-09 22:58

兩岸人物／郵儲行張金良 IQ與EQ雙高

2019-03-09 22:58

萬事達卡在中國註冊成立

2019-03-09 19:11

中國股市突逢暴雨 陸股散戶並非「待割的韭菜」

2019-03-09 18:51

林毅夫：大陸仍有很大空間透過降息、降準穩定經濟增長

2019-03-09 16:55

陸海關總署：春節過後進出口增速快速回升

2019-03-09 15:58

福建平潭率先試點台商金融授信

2019-03-09 15:20

重慶降價抗癌藥 估年減5.8億元

2019-03-09 15:20

萬事達卡已在大陸註冊成立 持股合資公司51%股權

2019-03-09 15:19

陸商務部：今年外貿首重穩規模、轉動能

2019-03-09 14:25

陸股一周／金融拖累 滬指失守3000點

2019-03-09 13:55

蘋果供應鏈上 多家大陸上市公司是新面孔

2019-03-09 13:52

大陸制定外商投資法重點為何？新華社3分鐘視頻解說

2019-03-09 13:50

外國安全審查擋陸企走出去 陸商務部：反對保護主義

2019-03-09 13:09

大陸年輕人社交新領地 電競酒店滿足雙需求

2019-03-09 12:23

時隔逾半年香港金管局再出手 買入15億港幣

2019-03-09 11:48

湖南檳榔業被下令禁播全國性廣告

2019-03-09 10:22

大陸2月CPI進一步滑落至1.5％ 通縮疑慮升高

2019-03-09 10:22

大陸工商業電價今年將再降10％ 每度不到台幣3元

2019-03-09 08:54

續探底！ 大陸2月出口 降幅3年來最大

2019-03-09 00:13

華為效應？大陸外商投資法 刪除安全審查

2019-03-09 00:09

大陸外商投資法 回應外資智財權疑慮

2019-03-09 00:09

大陸、台灣2月出口同步驟降 前路烏雲罩頂

2019-03-08 22:32

研究：中國經濟成長率被灌水九年 中央政府知情

2019-03-08 20:46

吳亞軍奪冠！胡潤白手起家女富豪榜 逾半中國人

2019-03-08 18:44

特斯拉獲大陸銀行5.21億美元貸款 利率打了九折

2019-03-08 15:45

中國婦女撐起半邊天 但薪酬不及男性的八成

2019-03-08 14:48
看更多

熱門文章

韓國瑜被盯上了！陸端秘密武器 「這招」吃遍全世界

2019-03-10 09:00

大陸人大代表建議送貓熊給高雄 當韓國瑜伴手禮

2019-03-09 14:21

號稱「小趙薇」 大陸外交部冷艷美女翻譯走紅

2019-03-10 10:35

女大生賣卵買iPhone肚腫如孕 醫師：隨時會死的

2019-03-09 16:08

中國「廁所革命」4年換來啥？

2019-03-10 05:02

習近平兩會露白髮引關注 外媒這麼說…

2019-03-09 15:16

影／陸警男扮女裝拍宣導片 網友高喊：被撩到了！

2019-03-09 17:28

中國股市突逢暴雨 陸股散戶並非「待割的韭菜」

2019-03-09 18:51

人大代表：歡迎韓國瑜訪中 可贈送高雄大熊貓

2019-03-09 19:18

達賴喇嘛：只有我能代表600萬藏人

2019-03-09 17:05

櫻桃出口創新高 大陸吃貨養活智利50萬人

2019-03-09 16:32

女子50公里競走破世界紀錄！她比亞運男子冠軍還要快

2019-03-09 18:19

西藏抗暴60周年前夕 陸媒稱達賴喇嘛叛逃60年

2019-03-09 19:17

受極瘦北極熊激發 30歲港青零下50度步行穿越冰湖

2019-03-09 21:26

「這屆婦女太浪了」 知名連鎖酒店推文惹議

2019-03-09 16:18

港李東海小學老師墬樓亡 知情者爆校長長期欺壓老師

2019-03-09 21:56

要求訪新疆「再教育營」 美特使拒看「安排好的表演」

2019-03-10 09:25

批達賴喇嘛 西藏官媒：分裂主義反動陣營的總頭子

2019-03-09 12:33

美媒爆央視召回美國分台台長及員工 改組領導層

2019-03-10 09:06

兩會特別報導／北京兩會的幸福感 人民有感嗎？

2019-03-10 00:27

台聯會長：一國兩制台灣方案 不同港澳

2019-03-10 00:46

林毅夫：大陸仍有很大空間透過降息、降準穩定經濟增長

2019-03-09 16:55

長征系列第300次 中國長征三號乙運載火箭成功發射

2019-03-10 10:15

黃大仙中學五星酒店辦謝師宴 學生不出席要付千元挨轟

2019-03-10 10:54

內地婦遭追巨額住院費 8旬夫靠生果金過活：沒錢給

2019-03-09 17:06

萬事達卡在中國註冊成立

2019-03-09 19:11

員工中608萬彩票 公司竟要平分

2019-03-09 17:21

北京觀察／兩會記者席總比記者少 玄機何在？

2019-03-10 00:31

蘋果供應鏈上 多家大陸上市公司是新面孔

2019-03-09 13:52

大陸年輕人社交新領地 電競酒店滿足雙需求

2019-03-09 12:23

外媒：中共6高官 涉論文抄襲

2019-03-09 14:12

港醫生上班時間吸大麻 曾嘆「工作賠上家人幸福」

2019-03-10 09:54

雪域染赤一甲子 回顧西藏抗暴始末

2019-03-10 10:20

券商分析：權重股有望再度出擊 A股本周將重回漲勢

2019-03-09 21:01

中國地圖少了台灣 美妝品牌MAC道歉滅火

2019-03-10 11:37

駁「再教育營」違反人權 新疆政協主席：外媒胡說八道

2019-03-10 09:43

萬事達卡已在大陸註冊成立 持股合資公司51%股權

2019-03-09 15:19

央企國企有特殊待遇？國資委否認有補貼、隱性優惠政策

2019-03-09 16:34

彭博資訊專欄／A股市場還有大魚可撈

2019-03-09 23:07

陸海關總署：春節過後進出口增速快速回升

2019-03-09 15:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top