貨幣政策將偏向寬鬆？中國人行行長易綱：鬆緊適度

2019-03-10 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



中國人民銀行行長易綱。 記者戴瑞芬／攝影 分享 facebook 大陸今年政府工作報告強調「穩健的貨幣政策」，和以前比較沒有提「中性」，各界解讀將會偏向寬鬆。中國人民銀行行長易綱強調，是為政策表述更簡潔，但實際上穩健貨幣政策的內涵沒有變。

易綱在全國人大就「金融改革與發展」記者會回應，這麼表述主要是強調穩健的貨幣政策要體現逆週期的調節，同時貨幣政策在總量上要鬆緊適度。

而今年著力貨幣政策的鬆緊適度，就是要把廣義貨幣（M2）和社會融資規模的增速大體上和名義GDP的增速保持一致，這就是個鬆緊適度的概念。另外，要求我們在結構上更加優化，也就是進一步加強對小微企業和民營企業的支持。

易綱強調，穩健的貨幣政策還要兼顧內外平衡，因為中國的經濟已經深度融入了世界經濟，所以人行考慮貨幣政策的時候，當然要以國內的經濟形勢為主來考慮，但同時要兼顧國際和中國在全球經濟關係中的地位和我們外向型經濟的方面。

今年政府工作報告，要求穩健的貨幣政策要鬆緊適度，在實際執行中，既要把好貨幣供給總閘門，不搞大水漫灌，又要靈活運用多種貨幣政策工具，疏通貨幣政策傳導管道，保持流動性合理充裕，有效緩解實體經濟特別是民營和小微企業融資難融資貴問題，防範化解金融風險。