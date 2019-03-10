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阿里Lazada跨境業務升級 助全球商家拓東南亞商機

2019-03-10 09:28聯合報 記者林宸誼╱即時報導

阿里巴巴集團旗下東南亞電商平台Lazada，宣布包括開放新的跨境賣家自助申請入駐系統、6個東南亞國家站點將分別培育300個優質品牌賣家、推出｢全球精選｣（Global Collection）頻道的2.0升級計劃，提升現有賣家的運營能力，以及提升物流時效、降低成本等一系列跨境業務戰略升級計畫，進一步支持全球品牌及商家在高速增長的東南亞電商市場中搶佔先機。

Lazada聯席總裁印井說：｢希望成為跨境商家與東南亞5.6億消費者之間的橋梁，Lazada對東南亞的深入瞭解，結合阿里巴巴的商業操作系統， 將為東南亞之外的賣家和品牌提供專業工具和服務，讓他們在東南亞能夠迅速成長。｣

Lazada覆蓋印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南6個國家，擁有超過40萬賣家、數千個品牌合作夥伴和逾100個物流合作夥伴，平台上的跨境商品主要來自中國大陸及香港、韓國、美國和歐洲的賣家；從商品品類來看，服飾、家居、電子配件等商品最受歡迎。

東南亞對跨境商品的需求不斷增加，過去三年，Lazada跨境業務的商品交易額（GMV）增長4.6倍。在Lazada業務所覆蓋的東南亞6國，跨境業務的增速優於當地站點的整體增長。

單月成交額超過3萬美元的跨境商家數量增長400%以上。此外，印井提到，東南亞地區20至45歲年齡段人口的佔比超過45%，互聯網滲透率達到50%，市場空間巨大。

今年4月起，有意向加入Lazada的跨境賣家不再需要透過邀請入駐平台，而是可以在自助系統提交申請，審核完成後即可入駐成為Lazada商家。

Lazada跨境業務總經理苟莎莎表示，平台歡迎具有品牌優勢、服務能力和跨境運營經驗的商家，與Lazada一起服務東南亞消費者。

以2019年農曆新年的年貨節為例，厨房家電品牌｢九陽｣首次參加年貨節，在Lazada馬來西亞站點銷售的麵條機、榨汁機等産品，上線砍價活動後瞬間賣完。

｢御泥坊｣在Lazada新加坡、馬來西亞同步發售新年限量版面膜，喜慶的包裝和平易近人的價格也受到當地消費者熱捧。

作為Lazada跨境賣家面向東南亞消費者銷售商品的專屬通道，｢全球精選｣頻道將在今年升級至2.0版，為賣家提供更豐富的營銷機會和營運工具，為消費者提供7個工作日包裹送達的｢標準物流｣服務。

同時，在所有的｢全球精選｣跨境賣家中，Lazada旗下6個國家站點將各培育300個品牌給予重點扶持。

Lazada在過去一年中完成從｢以商品為中心｣到｢以商家為中心｣的轉型，為商家提供一系列營運工具。有商家通過大型促銷，3個月成功將粉絲數量從5,000名增加到8萬名。

也有商家透過影片和優化圖片陳列等方式，將購買轉化率大幅提升70%，2018年雙11及雙12購物狂歡節中，Lazada的用戶訪問量合計高達13億人次，創下歷史新高，進一步鞏固其在東南亞電商中的領先優勢，成為全球優質商家拓展東南亞商機的首選電商平台。

東南亞6國積狹長且島嶼衆多，使物流成為東南亞電子商務發展的制約因素，今年Lazada將在更多國家建立海外倉，拓展6國物流72小時必達，滿足美妝等新興品類的物流時效需求，實現跨境優質商品的本土化體驗。

同時，海運線路也將由運往馬來西亞，拓展至其他東南亞國家，搭建大件商品出海無憂服務。

於2012年創立的Lazada，是阿里巴巴集團在東南亞的電商旗艦，業務覆蓋的人口近6億，營運據點遍及印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南，商品SKU（商品品項）達到3億種，涵蓋美妝、時尚、消費電子產品、家居用品、玩具、體育裝備及食品雜貨等最為廣泛的商品。

拓展後的食品雜貨業務帶來超過16萬款商品，包括新鮮水果及蔬菜、冷凍冷藏肉類及海鮮、優質特產、嬰兒食品及玩具，以及衛浴、家居、寵物等日常用品。

阿里巴巴集團旗下Lazada聯席總裁印井，宣布跨境業務戰略升級。圖／阿里提供
阿里巴巴集團旗下Lazada聯席總裁印井，宣布跨境業務戰略升級。圖／阿里提供
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