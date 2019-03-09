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陸海關總署：春節過後進出口增速快速回升

2019-03-09 15:58聯合報 記者李仲維╱即時報導

大陸海關總署署長倪岳峰今天表示，2月中下旬進出口年增21%。3月上旬（截至9日淩晨），進出口年增達24.7%；出口回升勢頭更加強勁，年增率達39.9%。

大陸海關總署昨公布的數據顯示，大陸2月進出口遠遜於預期，出口降幅創三年來最大。

新華社報導，倪岳峰表示，今年春節過後，大陸貨物貿易進出口增速大幅回升。從歷史數據看，春節期間月度數據出現波動是正常現象。從今年春節後外貿走勢來看，對下一階段進出口增長充滿信心。

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