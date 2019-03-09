萬事達卡已在大陸註冊成立 持股合資公司51%股權

2019-03-09 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



繼美國運通之後，另一家國際信用卡組織萬事達卡（MasterCard）也已經在中國大陸登記註冊成立。大陸網路媒體《觀察者網》報導，根據大陸國家企業信息公示系統顯示，萬事達與大陸合作夥伴網聯共同成立的「萬事網聯信息技術（北京）有限公司」已於本月6日註冊成立，註冊資本人民幣10億元，萬事達持股過半，達51%。

註冊訊息顯示，萬事網聯法定代表人和董事長為凌海，他是萬事達卡亞太區聯席總裁。網聯總裁董俊峰則擔任副董事長、董事。

今年2月即有消息稱，萬事達有意進軍中國市場。但當時網聯面對媒體詢問時表示，「對此事不作回應」；萬事達則表示，「處於商業信息保護原則，無法透露相關信息。」

萬事達是全球第二大信用卡組織，服務網路遍及全球210個國家和地區，截至2018年底在全球發行約25億張萬事達卡品牌卡片，處理交易量達738億筆。

萬事達這也是繼美國運通之後，第二家進入中國市場的國際信用卡組織。過去，銀聯是中國唯一一家銀行卡清算機構。

網聯全稱是「網聯清算有限公司」，是經大陸央行批准成立的非銀行支付機構網路支付清算平台的運營機構，於2017年8月在北京註冊成立。

從美國運通、萬事達相繼獲准進入中國市場，顯示北京在積極推動與美國達成全面經貿協議的同時，也持續開放金融市場。

北京市網絡法學研究會副秘書長趙鷂早前接受北京《經濟日報》訪問時表示，「銀行卡清算市場的實質開放是更高水準的對外開放。」

美國運通去年11月9日在大陸設立合資公司「連通（杭州）技術服務有限公司」，提交銀行卡清算機構籌備申請。大陸央行和銀保監會隨後審查通過其申請，連通公司需在一年籌備期內完成籌備工作後，再依法定程序向人行申請開業。

人行當時表示，「開放銀行卡市場有利於為產業各方提供多元化和差異化的服務，培育公平競爭環境，構建合理穩健的產業結構，提升我國銀行卡市場服務水準。下一步，中國人民銀行將繼續遵循公開、公平、公正的原則，依法有序推進銀行卡清算機構准入工作。」