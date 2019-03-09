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大陸制定外商投資法重點為何？新華社3分鐘視頻解說

2019-03-09 13:50聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸今年人大會議一項重要議程是審議「外商投資法草案」，中共全國人民代表大會常務委員會副委員長王晨8日進行關於《外商投資法（草案）》的說明時指出，制定該法有三大重要意義：一、是貫徹落實中共中央擴大對外開放、促進外商投資決策部署的重要舉措；二、是中國外商投資法律制度與時俱進、完善發展的客觀要求；三、是促進社會主義市場經濟健康發展、實現經濟高質量發展的客觀要求。

為了讓各界能輕鬆掌握外商投資法的要點，新華社9日特別推出一則短視頻：「3分鐘帶你看懂外商投資法草案」。

外商投資法共計41條，新華社在另一篇文章中指出，外商投資法草案有五大「看點」：

一、對外商投資實行「准入前國民待遇」加「負面清單」管理制度

准入前國民待遇，是指在投資准入階段給予外國投資者及其投資，不低於大陸本國投資者及其投資的待遇。

負面清單，是指官方規定在特定領域對外商投資實施的准入特別管理措施。未來對負面清單之外的外商投資，將給予國民待遇。

二、堅持內外資一致

例如，草案第15條規定，國家保障外商投資企業依法平等參與標準制定工作；第16條規定，國家保障外商投資企業依法通過公平競爭參與政府採購活動等。　　

三、保護智慧財產權

草案第22條規定，將保護外國投資者和外商投資企業的知識產權，保護知識財產權權利人和相關權利人的合法權益。　　

四、建立健全外商投資服務體系

草案提出，將建立健全外商投資服務體系，為外國投資者和外商投資企業提供法律法規、政策措施、投資項目信息等方面的諮詢和服務。

草案同時規定，將根據需要，設立特殊經濟區域，或者在部分地區實行外商投資試驗性政策措施，促進外商投資，擴大對外開放。

五、建立外商投資信習報告制度

根據草案，大陸建立外商投資信息報告制度。外國投資者或者外商投資企業應當通過企業登記系統以及企業信用信息公示系統向商務主管部門報送投資信息。

對未按要求報送信息的，草案也訂出相應懲罰規定：由商務主管部門責令限期改正；逾期不改正的，處人民幣10萬元以上50萬元以下罰款。

新華社稱，外商投資信息報告制度，是為適應新型外商投資管理模式需要而增加的新制度，有助於大陸官方更好了解外資信息，制定外資政策，進行外資管理。這也是國際上通行的制度，大多數國家和地區都有此類制度。

大陸13屆全國人大二次會議8日舉行第二次全體會議，聽取全國人大常委會副委員長王晨...
大陸13屆全國人大二次會議8日舉行第二次全體會議，聽取全國人大常委會副委員長王晨關於外商投資法草案的說明。（中新社）
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