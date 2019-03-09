大陸年輕人社交新領地 電競酒店滿足雙需求

2019-03-09 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



高速寬頻、大螢幕、專用耳機、電競桌椅…，電競主題酒店在濟南、鄭州、西安等多個城市悄悄火熱起來，配備專業遊戲設施，滿足年輕人「電競+住宿」雙需求，成為時下大陸青年的社交新領地。

中新網報導，以濟南一家電競主題酒店為例，店內設計主打遊戲二次元風格，房間類型多樣，包括「兄弟組隊房」、「吃雞三人間」、「五人開黑房」等。每個房間佈局寬敞，配有2-5台電競設備，以及獨立衛浴和可容納多人休息的上下舖。

今年20歲的張軍平常愛玩遊戲，在網路搜到電競酒店後來嘗鮮。他說，以前住酒店只能休息，缺少娛樂，這次入住電競酒店多了一項新鮮體驗，這種主題酒店的電競專業配置和網咖差不多，人均每天花費約人民幣100元，價格划算，還有獨立的空間和休息場所，對玩家來說是一種便利。

濟南一家酒店負責人莊國棟表示，近年來電子競技行業在大陸發展如火如荼，他和朋友曾經有過電競夢，2018年底決定合夥開一家電競主題酒店，目前酒店吸引不少大學生和年輕的社會人士來體驗，節假日期間房間供不應求，即使是上班日，每天入住率也達七成以上。

莊國棟認為，電子競技日益火爆，電競產業掀起熱潮，由此衍生的電競酒店等新模式發展前景可期，他打算今年年底在濟南商圈附近再開一家分店。

對於電競酒店的興起，山東大學旅遊產業研究院院長王德剛分析，這是市場需求驅動的結果，旅遊消費市場越來越細分化，產品和服務類型愈加豐富，催生新型服務模式。