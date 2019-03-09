親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

年內第3次！菲律賓再將2名台灣電信詐騙犯 遣送大陸

瑪麗亞風波 包正豪：政治人物應從根本去除失言的可能

大陸年輕人社交新領地 電競酒店滿足雙需求

2019-03-09 12:23聯合報 記者李仲維╱即時報導

高速寬頻、大螢幕、專用耳機、電競桌椅…，電競主題酒店在濟南、鄭州、西安等多個城市悄悄火熱起來，配備專業遊戲設施，滿足年輕人「電競+住宿」雙需求，成為時下大陸青年的社交新領地。

中新網報導，以濟南一家電競主題酒店為例，店內設計主打遊戲二次元風格，房間類型多樣，包括「兄弟組隊房」、「吃雞三人間」、「五人開黑房」等。每個房間佈局寬敞，配有2-5台電競設備，以及獨立衛浴和可容納多人休息的上下舖。

今年20歲的張軍平常愛玩遊戲，在網路搜到電競酒店後來嘗鮮。他說，以前住酒店只能休息，缺少娛樂，這次入住電競酒店多了一項新鮮體驗，這種主題酒店的電競專業配置和網咖差不多，人均每天花費約人民幣100元，價格划算，還有獨立的空間和休息場所，對玩家來說是一種便利。

濟南一家酒店負責人莊國棟表示，近年來電子競技行業在大陸發展如火如荼，他和朋友曾經有過電競夢，2018年底決定合夥開一家電競主題酒店，目前酒店吸引不少大學生和年輕的社會人士來體驗，節假日期間房間供不應求，即使是上班日，每天入住率也達七成以上。

莊國棟認為，電子競技日益火爆，電競產業掀起熱潮，由此衍生的電競酒店等新模式發展前景可期，他打算今年年底在濟南商圈附近再開一家分店。

對於電競酒店的興起，山東大學旅遊產業研究院院長王德剛分析，這是市場需求驅動的結果，旅遊消費市場越來越細分化，產品和服務類型愈加豐富，催生新型服務模式。

王德剛表示，電競酒店融合住宿和娛樂兩種功能，房間和公共區域內的娛樂設施要符合安全管理規定。由於它屬於新興起的酒店服務業態，尚缺乏具體標準來約束和規範其發展，隨著電競酒店市場規模的擴大，它將逐步走向標準化管理的道路。

電競酒店的每個房間佈局寬敞，配有2-5台電競設備，以及獨立衛浴和可容納多人休息的...
電競酒店的每個房間佈局寬敞，配有2-5台電競設備，以及獨立衛浴和可容納多人休息的上下舖。圖/中新網　
分享

人民幣和服大學生
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

大陸2月CPI進一步滑落至1.5％ 通縮疑慮升高

2019-03-09 10:22

大陸工商業電價今年將再降10％ 每度不到台幣3元

2019-03-09 08:54

華為效應？大陸外商投資法 刪除安全審查

2019-03-09 00:09

續探底！ 大陸2月出口 降幅3年來最大

2019-03-09 00:13

上證重挫 北上資金急撤

2019-03-09 01:33

時隔逾半年香港金管局再出手 買入15億港幣

2019-03-09 11:48

湖南檳榔業被下令禁播全國性廣告

2019-03-09 10:22

「妖股」五年漲85倍…遭停牌

2019-03-09 01:33

萬科置業買母公司資產

2019-03-09 01:33

陸製造業倒閉潮…四關卡難過

2019-03-09 01:32

經驗分享／一芳打品牌 曝光再曝光

2019-03-09 01:32

台商抗不景氣 創新、併購、突圍

2019-03-09 01:32

大陸2月出口衰退20% 三年最糟

2019-03-09 00:30

大陸外商投資法 回應外資智財權疑慮

2019-03-09 00:09

大陸、台灣2月出口同步驟降 前路烏雲罩頂

2019-03-08 22:32

研究：中國經濟成長率被灌水九年 中央政府知情

2019-03-08 20:46

吳亞軍奪冠！胡潤白手起家女富豪榜 逾半中國人

2019-03-08 18:44

特斯拉獲大陸銀行5.21億美元貸款 利率打了九折

2019-03-08 15:45

中國婦女撐起半邊天 但薪酬不及男性的八成

2019-03-08 14:48

這檔港股五年漲逾85倍 今天被勒令停牌

2019-03-08 14:40

大陸2月外貿遠遜預期 出口創三年最大降幅

2019-03-08 14:23

陸前財長警告 李克強大降增值稅恐導致通縮及財政失衡

2019-03-08 13:44

王思聰旗下熊貓直播傳破產

2019-03-08 12:49

小米攻AIoT 五年要砸人民幣100億

2019-03-08 12:49

大陸2月出口大幅衰退20.7% 遠低於市場預期

2019-03-08 11:36

聯想集團將控告數百家網媒造謠 揚言揪出幕後黑手

2019-03-08 09:56

廣東3市長：粵港澳大灣區建設 「全面推進」

2019-03-08 01:55

柏林國際旅遊交易會 大陸展場

2019-03-08 01:55

廈門石材展 國內外逾2千家參展

2019-03-08 01:55

廈門「絲路海運」 雙向班列開行

2019-03-08 01:55

買房女性漸 主導 7成起決定作用

2019-03-08 01:54

上海「兩翼齊飛」 自貿區增新片區

2019-03-08 01:54

「八八戰略」富民強省 浙江續推動

2019-03-08 01:54

結構優化 「天津GDP會比去年好」

2019-03-08 01:54

瀋陽汽車 2023年產量要150萬輛

2019-03-08 01:54

大陸車市寒冬 現代汽車1車廠擬停產

2019-03-08 01:54

證監會：外資持股上限暫不放寬

2019-03-08 01:50

陸股解碼／長線投資價值顯現

2019-03-08 01:50

最強2月 陸券商淨利飆增

2019-03-08 01:48
看更多

熱門文章

被問今年要拿下台灣幾個邦交國 王毅：哈哈哈哈

2019-03-08 16:50

研究：中國經濟成長率被灌水九年 中央政府知情

2019-03-08 20:46

Rap、AI主播…大陸「兩會」出奇招 只求民眾多看幾眼

2019-03-09 08:00

這班火車連飛機都能載 比海運省時一個多月

2019-03-08 12:52

蔡英文訪華府？王毅：當然不同意

2019-03-08 13:33

北京人口持續下降 並非驅離「低端人口」

2019-03-08 19:42

栗戰書處女秀 散場搶先李克強

2019-03-09 00:09

喝到爛醉不慎摔倒 男子左眼球竟「整顆甩出來」

2019-03-08 20:42

大陸外資法三讀版安全審查遭刪 應是華為效應

2019-03-08 17:45

「終身不錄取」…400人聲援4理大生

2019-03-08 14:03

陸前財長警告 李克強大降增值稅恐導致通縮及財政失衡

2019-03-08 13:44

大陸、台灣2月出口同步驟降 前路烏雲罩頂

2019-03-08 22:32

台商蔣佩琪 被福建授予「三八紅旗手」榮銜

2019-03-08 14:20

特斯拉獲大陸銀行5.21億美元貸款 利率打了九折

2019-03-08 15:45

這檔港股五年漲逾85倍 今天被勒令停牌

2019-03-08 14:40

中核集團董座：2030年前，每年開工八台核電機組

2019-03-08 15:12

大陸台聯會長：不認同兩岸一家人 就沒有民主協商資格

2019-03-09 11:47

上證重挫 北上資金急撤

2019-03-09 01:33

美宗教大使香港演講 說北京發動信仰戰爭

2019-03-08 16:46

大陸婦港遇車禍拖欠醫療費逾3年 遭醫管局追逾610萬港幣

2019-03-08 20:08

大陸工商業電價今年將再降10％ 每度不到台幣3元

2019-03-09 08:54

華為效應？大陸外商投資法 刪除安全審查

2019-03-09 00:09

祝「女生節快樂」 漫威電影為何惹怒中國網友?

2019-03-08 17:48

酒店行銷推文太低俗情色 公開道歉

2019-03-09 11:08

陸製造業倒閉潮…四關卡難過

2019-03-09 01:32

商界憂港修例… 怕包二奶重婚曝光

2019-03-08 14:05

好威風！野豬大搖大擺 警「總統級」保護

2019-03-08 17:49

「妖股」五年漲85倍…遭停牌

2019-03-09 01:33

討了14次… 政協委員公然在兩會向國企催債60億

2019-03-08 17:43

劉結一今再參會人大台灣團

2019-03-08 13:18

中國氣象局長預期 今年颱風將偏多、偏強

2019-03-09 09:38

博士生／女籃隊員／合唱團成員…陸大學吹「斜槓」風

2019-03-09 07:06

王思聰旗下熊貓直播傳破產

2019-03-08 12:49

全職主婦「被困」家庭 過來人：忙裡偷閒找回自己

2019-03-08 15:09

大陸2月外貿遠遜預期 出口創三年最大降幅

2019-03-08 14:23

中國婦女撐起半邊天 但薪酬不及男性的八成

2019-03-08 14:48

續探底！ 大陸2月出口 降幅3年來最大

2019-03-09 00:13

禁娼、滙豐⋯影響深遠的一年 康文署展覽重塑香港歷史

2019-03-08 15:08

習近平拚脫貧：不獲全勝 絕不收兵

2019-03-08 17:42

湖南檳榔業被下令禁播全國性廣告

2019-03-09 10:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top