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湖南檳榔業被下令禁播全國性廣告

2019-03-09 10:22聯合報 記者李仲維╱即時報導

一份湖南省檳榔食品行業協會發布的《關於停止廣告宣傳的通知》這兩天在網路廣為流完。該文件提及，湖南所有檳榔生產企業即日起，停止國內全部廣告宣傳，且此項工作必須在3月15日前全部完成。

中新經緯報導，湖南省檳榔食品行業協會會長楊勳表示，網傳文件內容屬實。他解釋，叫停檳榔廣告宣傳，並不像外界聯想的是出於檳榔致癌的考慮，而是基於湖南檳榔產業的行業規範，要求進一步加強行業自律。

檳榔在大陸多產自於海南等地，但檳榔卻在湖南省占有大量市場，不少湖南人都有嚼檳榔的習慣。去年10月，《人民日報》曾報導稱，湖南省檳榔加工產業年產值已超過人民幣100億元，有30多萬人以檳榔生產加工為業。

湖南檳榔已由小工廠發展成為百億產值的行業。隨著檳榔行業發展壯大，各類檳榔品牌廣告開始出現在媒體平台。

湖南省檳榔食品行業協會秘書長表示，廣告全部被禁後，可能給湖南檳榔行業銷售帶來重大打擊。

大陸檳榔行業曾在2013年遭遇寒冬，當年7月14日央視播出的《新聞30分》中，對檳榔致癌的報導一度引爆網路，在海南、湖南等喜食檳榔的地區引起軒然大波，此後檳榔一直在支持和反對的漩渦中沉浮。

有業界專家表示，近年受致癌風波的影響，檳榔市場增速放緩，企業在發展的同時不能忽視過量食用對消費者帶來的危害，需在廣告中予以清晰注明。

該《通知》提及，為落實湖南省市場監督管理局對（檳榔）行業相關企業的行政指導會議及常務理事會特別會議精神，所有企業即日起停止國內全部廣告宣傳，停止發布的媒介平台包含且不限於報紙、電台、電視台、高速公路、機場、鐵路列車、地鐵、公車、網路平台、電子螢幕、商店招牌、影院、計程車頂等。

《通知》要求，此項工作必須在3月15日前全部完成。

湖南檳榔食品行業協會下發的《關於停止廣告宣傳的通知》引發網路熱議。圖/澎湃新聞
湖南檳榔食品行業協會下發的《關於停止廣告宣傳的通知》引發網路熱議。圖/澎湃新聞
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