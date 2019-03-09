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大陸2月CPI進一步滑落至1.5％ 通縮疑慮升高

2019-03-09 10:22聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸2月CPI較去年同期上漲1.5%，為連續第三個月出現「1字頭」。圖為山西太原...
大陸2月CPI較去年同期上漲1.5%，為連續第三個月出現「1字頭」。圖為山西太原一家超市內，民眾正在選購蔬菜。（中新社）
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大陸國家統計局9日公布2月全國居民消費價格指數（CPI）較去年同期上漲1.5%，漲幅比前一個月回落0.2個百分點，且為連續第三個月出現「1字頭」，讓市場對於中國會否陷入通貨緊縮的疑慮升高。

但據上海《一財網》報導，大陸國家統計局長寧吉喆表示，從近十年來看，中國「全域」的通貨緊縮就沒有發生過，但個別年份有結構性的緊縮因素。從今年看，這個詞可以說「很不得當」，今年物價溫和上漲還是可以預期的。

國家統計局城市司處長董雅秀表示，2月CPI組成中，食品價格上漲3.2%，漲幅比上月擴大1.6個百分點，影響CPI上漲約0.63個百分點；非食品價格上漲0.4%，漲幅比上月擴大0.2個百分點，影響CPI上漲約0.36個百分點。

在食品中，受節日效應和部分地區雨雪天氣等綜合影響，鮮菜、鮮果和水產品價格分別上漲15.7%、5.4%和4.0%，合計影響CPI上漲約0.58個百分點。

在非食品中，旅行社收費、飛機票和賓館住宿價格分別上漲7.4%、5.1%和3.3%，合計影響CPI上漲約0.13個百分點；電影票價格上漲6.8%；柴油和汽油價格分別上漲3.9%和3.6%。

交通銀行首席經濟學家連平表示，今年前兩個月CPI漲幅受春節因素影響波動較大，CPI連續在2%以下運行，上半年物價上漲壓力明顯減輕成為事實。但下半年物價走勢重點需關注「豬周期」（指豬肉價格循環性變動）對物價的影響，本輪「豬周期」的重啟會否對CPI形成較大衝擊有待進一步觀察。

不過，中國人民大學財政金融學院副院長趙錫軍認為，進入3月後，季節性因素會逐步減弱。他預期，未來一段時間，大陸物價上升壓力並不會很大，除非出現氣候、外部環境變化等異常情況。

另，大陸2月全國工業生產者出廠價格（PPI）上漲0.1%，漲幅與上月相同。其中，生產資料價格下降0.1%，降幅與上月相同；生活資料價格上漲0.4%，漲幅比上月回落0.2個百分點。

在主要行業中，漲幅回落的有煤炭開採和洗選業，上漲1.9%，比上月回落1.3個百分點；計算機、通信和其他電子設備製造業，上漲0.1%，回落0.3個百分點；非金屬礦物製品業，上漲3.5%，回落0.2個百分點。

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