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華為效應？大陸外商投資法 刪除安全審查

2019-03-09 00:09聯合報 特派記者戴瑞芬林庭瑤李春／北京報導

中美貿易戰促成大陸公布新的「外商投資法」草案。 （美聯社）
中美貿易戰促成大陸公布新的「外商投資法」草案。 （美聯社）
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中美貿易談判背景下，大陸「外商投資法（草案）」昨提交全國人大三讀立法，外商投資法三審版相較二審後徵求意見稿，刪除對外資進行「安全性審查」，專家認為，這是華為效應的影響，也是大陸展現誠意的表現。

昨天正式公開的外商投資法三審版，有六章四十一條，相較二讀後進行「公開徵求意見」的六章卅九條，多出兩個條文。不過，對照二、三讀的版本，條文有刪有增、也有多處修改，而增修的部分集中在第四章「投資管理」跟第五章「法律責任」。

除了第廿九條，增修「應按照與內資一致的條件和程序，審查外資許可」。三審版第卅、卅一條新增，增加外資併購應依照反壟斷法，集中接受審查；以及規定外資須適用大陸的公司法、合夥企業法的規範。

值得注意的是，三審版刪除了二審版原來第卅三條，「國家建立外商投資安全審查制度，對影響或可能影響國家安全的外商投資進行安全審查。」

中國政法大學國際法學院教授的台籍大陸仲裁員張耿銘指出，大陸之所以刪除對外資安全審查，應該是華為效應的影響，不希望牽扯國家安全問題，展現出誠意。

這也呼應美國總統川普先前對華為釋出善意。川普之前發推文稱，希望美國透過競爭勝出，而不是封鎖先進的技術，被視為向華為拋出橄欖枝。

不過，儘管外資法刪除對外資安全審查，張耿銘提醒，大陸對外資技術審查還是有其他法律配套可以懲處。至於外資法刪除安全審查規定背後的考量，究竟是被美國抗議，還是大陸主動願意刪除，就耐人尋味。

另要留意的是，外資法三審版第卅六條對規範懲戒措施，增加了罰款，明列違法處罰人民幣十萬元以上、五十萬元以下罰款，跟以往顯著不同，表明落實監管的決心。

專家指出，「外商投資法」作為大陸規範外商投資的基本法，只是提出架構性監督管理，後續還會制定相關配套法律，諸如實施細則、補充規定等。

而外商投資過程中涉及的企業組織、環境保護、外匯、合同問題等，也需要按照「合同法」、「環保法」、「外匯管理條例」等相關法律條例來配套解決。

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