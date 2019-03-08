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中興折疊智慧手機曝光 申請專利過關

2019-03-08 17:14中央社 台北8日電

三星、華為相繼發布新世代折疊螢幕智慧手機後，外媒報導，中國通訊大廠中興通訊（ZTE）申請一款折疊螢幕手機外觀設計專利，已獲聯合國世界智慧財產權組織（WIPO）通過，並於5日發佈。

3C網站LetsGoDigital昨天報導曝光的設計圖，並依據草圖製作了多張3D示意圖，顯示中興這款折疊螢幕手機類似以往傳統的翻蓋式手機，並不像三星GalaxyFold和華為Mate X展開後具有平板尺寸的大螢幕。

這款折疊手機展開後可使兩塊螢幕完全無縫貼合，不過中軸上下兩個螢幕的大小並不一致，因此在完全折疊後，底部會有一塊螢幕露出。陸媒評估多餘的螢幕應該是為了顯示發送通知、時間等資訊。

此外，機身背面配備了雙攝影頭模組加LED閃光燈，連接器位於機身底部，機身右側則配置音量鍵和電源鍵。

早在2017年10月，中興通訊就發布了Axon M，成為全球首款可折疊智慧手機。然而，它不是真正的可折疊手機，而是使用兩塊螢幕並排放在一起，沒有使用柔性螢幕，結果未受市場青睞。

2018年12月，中興通訊還發佈了另一項專利，展示類似三星Galaxy Fold的設計。因此中興到底會採用會哪種設計，加入全球折疊手機戰場，還有待觀察。

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