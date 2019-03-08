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特斯拉獲大陸銀行5.21億美元貸款 利率打了九折

2019-03-08 15:45聯合報 記者林則宏╱即時報導

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）在上海的投資計畫又有新進展。上海《澎湃新聞》報導，根據特斯拉向美國證管會（SEC）遞交的文件顯示，其子公司已於3月1日與大陸多家銀行簽訂為期一年、總額不超過5.21億美元（約新台幣161億元）的貸款協議，資金將用於建造特斯拉的上海超級工廠。

文件顯示，這筆貸款來自中國建設銀行上海浦東分行、中國農業銀行上海分行、中國工商銀行上海分行和浦發銀行。

報導稱，在利率方面，以人民幣計算的貸款利率將設定為大陸央行公布的1年期利率的90%（即3.915%），以美元計算的貸款將定為倫敦銀行同業隔夜拆借利率（LIBOR）加1%。

在監管文件中，特斯拉還稱，該公司已經調整另一份資產抵押信貸協議，將該份抵押貸款的意向金上調5億美元，至24億美元。這一協定還允許特斯拉獲得額外的2億美元貸款。

特斯拉上海廠已於今年1月初舉行動工儀式，當時特斯拉執行長馬斯克曾說，特斯拉將需要大約5億美元的資金來建造工廠，計畫在今年底前開始生產電池和Model 3。

按照規劃，特斯拉上海超級工廠建成後，特斯拉計畫在初期階段每周生產約3,000輛Model 3，在完全投入運營後年產量將攀升至年產50萬輛純電動汽車。未來，上海超級工廠還將生產Model Y車型。

馬斯克曾稱，對特斯拉來說，在中國開展在地化生產是降低成本的關鍵。中國大陸已是全球最大的電動汽車市場。

大陸全國人大代表、上海市政府市經信委主任陳鳴波6日在全國兩會期間表示，特斯拉在上海的投資項目，是上海有史以來最大一宗製造業投資，去年從簽約、拿地到開工只用了半年時間，充分展現出「上海速度」。

陳鳴波表示，特斯拉純電動車項目目前進展順利，預計5月就能完成總裝車間建設，預計年底部分生產線就能正式投產。

特斯拉已獲得大陸銀行總額不超過5.21億美元貸款。圖為特斯拉執行長馬斯克今年1月...
特斯拉已獲得大陸銀行總額不超過5.21億美元貸款。圖為特斯拉執行長馬斯克今年1月7日，出席特斯拉上海超級工廠動工儀式。（新華社）
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