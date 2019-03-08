中國婦女撐起半邊天 但薪酬不及男性的八成

2019-03-08 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



儘管毛澤東60多年前就提出，「婦女能頂半邊天」，但據中新網報導，一家人力資源業者最新發布的《2019中國職場性別差異報告》卻顯示，2018年中國女性平均薪酬為人民幣6,497元（約新台幣2.9萬元），薪酬均值僅為男性的78.3%。

對此，中國社科院社會發展戰略研究院院長張翼表示，從全世界來看，男性的平均工資普遍高於女性平均工資，原因是多方面的：

一是男性平均受教育程度高於女性，而在專業選擇上，女性選擇文科院校人數多於理工科院校，而理工科工資回報比文科高；

二是男性平均工作時間長於女性；

三是男性勞動經驗和技能的積累是連續的，而女性的勞動經驗、技能積累往往會因為生育養娃中斷；

四是勞動力市場存在性別歧視現象，在非國有單位存在男女同工不同酬。

大陸國家統計局發布的《2018年全國時間利用調查公報》顯示，居民就業工作活動的參與率為38.4%。其中，男性46%，女性31.3%；就業工作活動的參與者平均時間為7小時41分鐘。其中，男性7小時52分鐘，女性7小時24分鐘。

此外，人力資源業者「領英」的數據也顯示，在生育前後近三分之一的女性更換了工作，或沒有回歸職場成為自由職業者；46%的女性由於生育主動或被動地錯過了職業機會，而僅有23%的男性職業機會受到生育過程的影響。

為消除就業歧視，大陸國務院總理李克強在今年政府工作報告已經提出，要堅決防止和糾正就業中的性別和身分歧視。人力資源和社會保障部等九個部門近期也發布《關於進一步規範招聘行為促進婦女就業的通知》，明確要求不得詢問女性婚育情況、不得將限制生育作為錄用條件。