這檔港股五年漲逾85倍 今天被勒令停牌

2019-03-08 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



在港交所上市的中國鼎益豐上午發布公告，稱應大陸證監會指令，自今天起停止公司股份買賣。

華爾街見聞報導，中國鼎益豐原名中國投資基金，在去年11月6日更名。深圳鼎益豐集團在2016年入駐中國投資基金公司，鼎益豐創辦人隋廣義創立禪易投資法，自稱把東方哲學和西方價值投資法相結合，創造獨特的東方價值投資學。

過去五年來，中國鼎益豐股價上漲超過85倍，勝過MSCI全球指數中所有個股。公司股票已被納入MSCI中國指數，原定下周成為恒指成分股。

與大漲的股價不符的是，中國鼎益豐在2013至2017的五年間，持續年度虧損，一直到2018年才轉虧為盈，盈利港幣1.3億元。在2017年以前，該股一直徘徊在港股市場的仙股（股價低於0.1元）邊緣。

第一財經報導曾提及，2017年4月，曹國琪、張雄峰、等5名自然人或機構，突然大量買入中國鼎益豐，買入數量均為11779.26萬股，合計占該股總股本的一半以上，而當年6月又在同一天全部賣出。自此，中國鼎益豐的股價開始持續走高。

中國鼎益豐尚未披露停牌原因，截至3月7日收盤，該公司股價報港幣23.1元，市淨率（P/B）高達77倍。