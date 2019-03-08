大陸2月外貿遠遜預期 出口創三年最大降幅

2019-03-08 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



受春節假期、高基數、全球經濟放緩等因素影響，大陸2月進出口遠遜於預期，出口降幅創三年來最大。分析師認為，儘管中美貿易談判釋放積極信號，但外需較弱，不確定因素仍多，大陸外貿短期繼續承受壓力。

大陸海關總署今天公布的數據顯示，大陸2月進出口總值為2,663.6億美元，下降13.8%。其中，出口1,352.4億美元，下降20.7%，創2016年2月以來最大降幅（當時降幅為28%）；進口1,311.2億美元，下降5.2%；貿易順差41.2億美元，較去年同期大減87.2%。

剔除春節因素，大陸2月美元計價進出口、出口和進口分別增長3.9%、1.5%和6.5%。

若將前兩個月的外貿數據合併來看，今年1至2月，大陸進出口總值為6,627.2億美元，下降3.9%。其中，出口3,532.1億美元，下降4.6%；進口3,095.1億美元，下降3.1%；貿易順差437億美元，較去年同期減少13.6%。

路透引述招商證券宏觀分析師劉亞欣認為，1至2月進出口數據和去年12月水準比較接近，大概就是底部的水準。她認為，第1季應該是貿易增速的底部，因為之前搶出口的透支、包括價格和匯率方面的不利因素，以及考慮基數變化等，未來應該都是慢慢消退的。

分析人士認為，從前兩個月的數據來看，大陸經濟還在繼續探底過程中，但隨著逆週期政策力度加大，有望在下半年逐步回穩。

華泰宏觀李超團隊表示，2月出口數據下滑主要有兩個原因，一是春節前考慮到3月中美的不確定性，一些企業搶出口；二是大部分企業都集中在正月十五（2月19日）後開工，恢復生產時間有限，因此2月的月增率、年增率都出現較大下滑。

李超團隊認為，在減稅降費和擴大內需的穩增長政策指導下，加上2月農曆春節過後企業陸續開工購買原材料，未來將在一定程度上增強進口增速的韌性。