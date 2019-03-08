陸前財長警告 李克強大降增值稅恐導致通縮及財政失衡

2019-03-08 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸國務院總理李克強今年的政府工作報告，內部再傳出質疑聲音。針對李克強宣布今年將大幅「減稅降費」達人民幣2兆元，大陸財政部前部長、全國政協常委樓繼偉指出，企業對增值稅降稅的感受不大，但降增值稅可能造成通貨緊縮，政府全年財政預算也將難以平衡。

全國人大代表、四川長虹董事長趙勇日前才發言質疑李克強計畫推動新一輪促進家電、汽車消費的政策，強調針對特殊類型的商品在一定時間段的刺激消費政策，最終會造成「短期消費、長期蕭條」的後果。

據《財新網》報導，樓繼偉7日在政協分組審議時，也就李克強今年大幅推動「減稅降費」政策表達不同意見。樓繼偉2016年11月卸任大陸財政部長後，轉任全國社會保障基金理事會理事長，目前同時擔任大陸13屆全國政協外事委員會主任。樓繼偉一向勇於針對大陸財經政策發出「不同調」。

樓繼偉指出，增值稅其實並不是企業的負擔，而是最終消費者負擔，降稅應該降企業所得稅和個稅最高邊際稅率。降增值稅最大的可能是通貨緊縮，整體價格下降。

他表示，中國增值稅標準稅率與OECD國家相仿，2008年以來OECD國家增值稅稅率上升1個百分點，而中國在下調，「增值稅漲一點，企業並沒有大感覺的」。

不過，財新網指出，增值稅不構成企業負擔只是從理論上而言，更多研究者和企業界人士傾向認為，由於中國增值稅抵扣鏈條沒有徹底打通，進項稅抵扣不足，企業無法充分轉嫁，尤其是在留抵退稅制度尚未建立、營改增後稅收徵管率上升的情況下，增值稅對企業稅負仍有實質性影響，下調稅率仍有必要。

雖然李克強提出近人民幣2兆元減稅降費政策，但大陸今年赤字率並未大幅上升，擬按2.8%安排，赤字規模比2018年只增加人民幣3,800億元。此外，按其政府工作報告，大陸中央財政還增加了特定國有金融機構和中央企業上繳利潤，地方財政也將多管道活化各類資金和資產。

不過，樓繼偉認為，大陸預算平衡還是很難實現，「帳做不平」。

他指出，特定國有金融機構和央企定義不清晰，國有金融機構現在都在忙著發「永續債」補充核心資本，央企利潤總額2018年才人民幣1.7兆元元，很難有餘地。

樓繼偉稱，「目前缺口最大的是養老保險。」2018年大陸全國社會保險基金收入達人民幣7.3兆元，其中財政補貼收入1.7兆元，但當年收支結餘僅8,062.77億元，不及財政補貼的一半，這些年累計的財政補貼也大於社保基金累計結餘 ，「根本不可持續」。

大陸2019年財政預算對社保基金安排人民幣1.9兆元財政補貼，與此同時，今年還將按平均約5%的幅度提高企業和機關事業單位退休人員基本養老金標準。